Camdaki Kız 32. bölüm tek parça full izle | Camdaki Kız dizisinin son bölümünde neler oldu?

Camdaki Kız 32. bölüm tek parça full izle | Sevilen dizi Camdaki Kız'ın son bölümü yayınlandı. Yeni bölümde Nalan, Sedat ve Cana arasında ilişki olduğunu öğreniyor. Peki ama Camdaki Kız'ın yeni bölümünde daha neler oldu? İşte merak edilen bölümün özeti ve 32.bölüm linki...

Sevilen dizi Camdaki Kız'ın son bölümü yayınlandı. Yeni bölümde Nalan, Sedat ve Cana arasında ilişki olduğunu öğreniyor. Peki ama Camdaki Kız'ın yeni bölümünde daha neler oldu? İşte merak edilen bölümün özeti ve 32.bölüm linki...

Camdaki Kız 32. bölüm tek parça full izle

Camdaki Kız dizisinin son bölümü yayınlandı. Nalan, Alp'in itirafıyla aldatıldığından emin oluyor!

Tüm cesaretiyle Cana'nın karşısına çıkan Nalan, Sedat'la Cana arasında geçenleri öğrenmeye ve aralarında ne varsa sonlandırmaya kararlıdır. Nalan, Cana'nın Sedat'la arasında ilişki olduğundan artık emindir. Sedat, Cana'yla olan ilişkinde gerçeklerin ortaya çıkmaması ve Nalan'ı kaybetmemek için elinden geleni yapacaktır. Ancak Feride'nin de konakta bulunmasıyla iyice köşeye sıkışır. Nalan'ın gözü artık Sedat'ın üzerindedir. Sedat için kaçacak bir yer kalmamıştır.

Billur ile yediği bir akşam yemeğine Hayri'yi de davet eden Nalan, kendisini onunla içten bir şekilde dertleşirken bulur ve bu paylaşımın etkisini üstünden atamaz. Hayri ise bu yemeğin mutluluğunu ve hüznünü aynı anda yaşar. Hayri'nin ilgisini günden güne Nalan'a hissettirmesi Nalan'a inanılmaz iyi geliyor. Nalan, kendindeki bu değişimin farkında olsa da değişmekten korkmuyor. Sedat, gerçeklerin ortaya çıkmaması ve Nalan'ı kaybetmemek için elinden geleni yapacaktır, Alp'in anlatacakları tüm planlarını bozar. Nalan, sonunda şüphelerinden emin olur ve Cana'nın Sedat'la ilişkisi olduğunu öğrenir. Feride ise bu sırada Nalan'ın Alp'le buluştuğunu öğrenince sinir krizi geçirir. Nalan, şimdi ne yapacak?

Camdaki Kız 32. bölüm tek parça izlemek için linke tıklayın. CAMDAKİ KIZ 32. BÖLÜM LİNKİ...

Camdaki Kız reytingleri sevindirdi!

Camdaki Kız, yeni bölümü ile ekrana geldi. Dizinin yayınlanan 32' inci bölümü Kantar Medya'nın verilerine göre AB kategorisinde 8,35 reyting ve yüzde 19,81 izlenme payı ile birinci oldu. .