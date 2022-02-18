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Camdaki Kız 31. bölüm tek parça izle | Camdaki Kız son bölüm (31.bölüm) full HD

Camdaki Kız 31. bölüm tek parça izle | Camdaki Kız dizisinin son bölümü yayınlandı. Nalan'ın hamilelik haberi herkesin üzerinde farklı bir şekilde tesir etti. En üzülen isim ise Hayri oldu. Peki ama dizide başka hangi olaylar oldu? Camdaki Kız 31. bölüm tek parça linki ve özeti...

28 Dakika Önce
2022-02-18 00:17:22
Camdaki Kız 31. bölüm tek parça izle | Camdaki Kız son bölüm (31.bölüm) full HD

Camdaki Kız dizisinin son bölümü yayınlandı. Nalan'ın hamilelik haberi herkesin üzerinde farklı bir şekilde tesir etti. En üzülen isim ise Hayri oldu. Peki ama dizide başka hangi olaylar oldu? Camdaki Kız 31. bölüm tek parça linki ve özeti...

Camdaki Kız 31. bölüm tek parça izle

Camdaki Kız dizisi 31. bölümde Nalan, Sedat'ın Cana'yla buluşmasını yakalıyor. 17 Şubat Perşembe günü yayınlanan Camdaki Kız dizisinin son bölümü de heyecanlı bir noktada bitti.

Feride, Cana'ya dersini vermek için onu bodrum katına kapatır. Cana'nın Sedat'la olan ilişkisinin devam ettiğini öğrenen Feride, daha tehlikeli bir planla Cana'nın karşısına geçer. Nalan, hamileliğinin tadını çıkaramadan Sedat'la arasında oluşan uçurumu fark etmeye başlar. Sedat'ın telefonuna Cana'dan gelen mesajı gören Nalan, şüphelerinin peşini takip etmeye kararlıdır. Rafet'in tasarruf emirleri konakta fırtına estirir. Ancak, Gülcihan'ın alış veriş krizi tutunca olanlar olur.

Sedat'ın ısrarla Cana'yla görüşmeleri devam edince Nalan, Sedat'ın peşine düşer. Adil ise kızının evliliğindeki o büyük sırrı taşıyamaz. Nalan'a ihanete uğradığını anlatmak isteyen Adil, her fırsatta Feride'nin engeline takılır. Peki, Nalan Sedat ve Cana arasında neler olduğunu bu kez öğrenecek mi? Bütün soruların yanıtları için Camdaki Kız 31. bölüm tek parça izlemek için TIKLAYINIZ...

Camdaki Kız son bölüm Hayri hamilelik haberine yıkılır

Cana'yı bodruma hapseden Feride ona dersini vermekte kararlıdır. Bebek haberine karşın Sedat'la arasındaki mesafeyi hisseden Nalan ise bu durumdan huzursuzdur. Cana'nın Sedat'a attığı mesajı görmesi huzursuzluğunu pekiştirir. Cavit, aldığı yeni kararla Gülcihan'ı şaşırtırken, Muzo'nun üzüntüsünü hafifletmek isteyen Selen işe koyulur.

Nalan, sıcakkanlılığı ile herkesin ilk görüşte sevgisini kazanan, dünyalar güzeli bir genç kadındır. Ailesinin tek çocuğu olduğu için el bebek gül bebek büyütülmüş, hayatını varlık içinde yaşamış ve en iyi okullardan dereceyle mezun olan Nalan, Türkiye'nin en büyük oteller zinciri olan Koroğlu'nun şirketinde mimar olarak çalışırken birden kendisini Sedat Koroğlu'yla evlilik arifesinde bulur. Nalan ve Sedat, geçmişlerinde sakladıkları karanlık sırlardan uzaklaştıklarını düşünerek, umutla bu masalda el ele yürümeye başlasalar da; kısa bir zaman sonra hayatları, gerçek bir karanlığa gömülecektir. .

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