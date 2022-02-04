Camdaki Kız 29. bölüm izle | Camdaki Kız son bölüm tek parça izle

Camdaki Kız 29. bölüm izle | Camdaki Kız dizisinin yeni bölümü yayınlandı. Yayınlanan dizinin son bölümü çok merak uyanırdı. Nalan hamile mi değil mi sorusunun yanıtını bulacağınız bölümde daha birçok gelişme yaşandı. İşte dizinin 29. bölüm linki...

Camdaki Kız 29. bölüm izle | Camdaki Kız dizisinin yeni bölümü yayınlandı. Yayınlanan dizinin oyuncuları; Burcu Biricik, Cihangir Ceyhan, Devrim Yakut, Feyyaz Şerifoğlu, Hamza Yazıcı, Hande Ataizi, Nur Sürer, Selma Ergeç, Şerif Erol, Tamer Levent, Tuğrul Tülek.

Camdaki Kız 29. bölüm özeti

Nalan, Sedat'la barışıp konağa döndüğü için kendini sorguluyor. Muzo ise Nalan'ın ayakta duramamasını önemseyerek hamile olabileceğini düşünüyor. Nalan, hamilelik testinin sonucunda anne olacağını mı öğrenecek?

Sedat ondan saklanılan şeyler yüzünden çılgına dönmüştür. Ailesine öfkesini kusarken diğer tarafta Nalan zorluklara göğüs germek durumunda kalır.

Nalan, sıcakkanlılığı ile herkesin ilk görüşte sevgisini kazanan, dünyalar güzeli bir genç kadındır. Ailesinin tek çocuğu olduğu için el bebek gül bebek büyütülmüş, hayatını varlık içinde yaşamış ve en iyi okullardan dereceyle mezun olan Nalan, Türkiye'nin en büyük oteller zinciri olan Koroğlu'nun şirketinde mimar olarak çalışırken birden kendisini Sedat Koroğlu'yla evlilik arifesinde bulur. Nalan ve Sedat, geçmişlerinde sakladıkları karanlık sırlardan uzaklaştıklarını düşünerek, umutla bu masalda el ele yürümeye başlasalar da; kısa bir zaman sonra hayatları, gerçek bir karanlığa gömülecektir.

Camdaki Kız son bölüm tek parça izle

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Camdaki Kız Nalan Kim?

4 Mayıs 1988 tarihinde Antalya'da doğdu. Yörük kökenlidir. 2006 yılında Antalya'da düzenlenen Miss Mediterranean güzellik yarışmasında Akdeniz Kraliçesi seçildi.

Lise yıllarında katıldığı tiyatro festivalinde ödül aldıktan sonra profesyonel anlamda oyuncu olmaya karar veren Biricik, Ege Üniversitesi Arkeoloji Bölümünde lisans eğitimini tamamlarken, aynı zamanda da Bornova Belediyesi Şehir Tiyatrosu'nda oyunculuk eğitimi aldı.

Biricik, oyunculuk kariyerine Bornova Belediyesi Şehir Tiyatrosu'nda stajyer kadroda yer alarak başladı. Burada İkinin Biri, Yaşlı Hanımın Ziyareti, Gözlerimi Kaparım, Vazifemi Yaparım ve Yedi Kocalı Hürmüz gibi çeşitli oyunlarda rol aldı.

2007 yılında Show TV'de yayınlanan Maçolar dizisindeki yan rolüyle televizyonda ilk kez yer aldı. Daha sonra Toprağın Günlüğü adlı kısa filmi çeken Biricik, Kanal D'de 2011 yılında yayınlanan Artiz Mektebi adlı oyunculuk yarışmasına katıldı ve burada birinciliği Alican Aytekin ile paylaştı.

Biricik 2011'de Muhteşem Yüzyıl ve 2012'de Ustura Kemal dizilerinde küçük rollerde oynadı fakat çok sevildi. Ardından 2012'de Show TV'de yayınlanan Düşman Kardeşler dizisindeki Derya adlı Trakyalı bir kızı canlandırdı.

İlerleyen süreçte, 2013'de TRT 1'de yayınlanan Beni Böyle Sev dizisinde Seda karakterini canlandırmış ve aynı zamanda çeşitli reklam filmlerinde oynamıştır.

Biricik 2014 yılının Kasım ayında Kanal D'de başlayan Şeref Meselesi dizisinde Kübra karakterini canlandırdı.

Ardından iki yıl; 2015-2017 yılları arasında Kanal D'de yayınlanan Hayat Şarkısı dizisinde Hülya Cevher karakterini canlandırdı.

Özel hayatıyla pek gündeme gelmeyen oyuncu 2016 yılında Emre Yetkin'le evlendi.

2019 yılında yayınlanan Çiçero isimli sinema filminde Erdal Beşikçioğlu ile başrolü paylaştı.

2019 yılında Kuzgun dizisinde sevilen başrol olarak rol aldı. En çok adını duyurduğu 2020 yılında Kırmızı Oda dizisinde Boncuk ismiyle yer aldı ve buradaki partneriyle daha sonra Camdaki Kız dizisinde Nalan İpekoğlu karakterini canlandırdı.

2021 yılında da Fatma dizisinin yine başrolünü oynayarak adından çokça söz ettirdi. .