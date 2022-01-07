Camdaki Kız 27. bölüm ne zaman? Camdaki Kız son bölüm tek parça

Camdaki Kız 27. bölüm ne zaman? Camdaki Kız dizisinin ilk bölümünden bu yanan büyük bir izleyici kitlesine sahip. Yılbaşından sonra yayınlanmayan dizinin son bölümü neden yayınlanmadı diye merak ediliyor. Peki ama yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? İşte merak edilen Camdaki Kız yeni bölüm detayları...

Camdaki Kız 27. bölüm ne zaman? Camdaki Kız dizisinin ilk bölümünden bu yanan büyük bir izleyici kitlesine sahip. Yılbaşından sonra yayınlanmayan dizinin son bölümü neden yayınlanmadı diye merak ediliyor. Peki ama yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? İşte merak edilen Camdaki Kız yeni bölüm detayları...

Camdaki Kız 27. bölüm ne zaman?

Camdaki Kız dizisinin 27. bölümü yayınlanmadı. Yılbaşı tatiline giren dizinin yeni bölümü 13 Ocak Perşembe yayınlanması bekleniyor.

Camdaki Kız, ilk bölümü 8 Nisan 2021 tarihinde yayınlanan, yönetmenliğini Nadim Güç'ün yaptığı, senaryosunu Seda Altaylı Turgutlu ve Yeşim Aslan'ın yazdığı dram türündeki Türk televizyon dizisidir. Dizi, Gülseren Budayıcıoğlu'nun aynı adlı romanından uyarlanmıştır.

Camdaki Kız Konusu

Nalan, sıcakkanlılığı ile herkesin ilk görüşte sevgisini kazanan, dünyalar güzeli bir genç kadındır. Ailesinin tek çocuğu olduğu için el bebek gül bebek büyütülmüş, hayatını varlık içinde yaşamış ve en iyi okullardan dereceyle mezun olmuştur. Nalan, Türkiye'nin en büyük oteller zinciri Koroğlu'nun şirketinde mimar olarak çalışırken birden kendisini Sedat Koroğluyla evlilik arifesinde bulur. Nalan ve Sedat, geçmişlerinde sakladıkları karanlık sırlardan uzaklaştıklarını düşünerek, umutla bu masalda el ele yürümeye başlasalar da; kısa bir zaman sonra hayatları, gerçek bir karanlığa gömülecektir.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.