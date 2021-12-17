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TIMETURK / DİZİ - FİLM / Camdaki Kız 25. bölüm fragmanı izle | Camdaki Kız yeni bölümde neler olacak?

Camdaki Kız 25. bölüm fragmanı izle | Camdaki Kız yeni bölümde neler olacak?

Camdaki Kız dizisinin yeni bölüm fragmanı yayınlandı. 'Boncuk ve Can' ikilisini seven milyonlar, Camdaki Kız dizisinde de aynı atmosferi yakalayacağını sanmıştı. Nalan ve Sedat'ın aşkı bir başka yorumlandı. Peki ama Nalan ve Sedat'ı bu bölümde neler bekliyor? Camdaki Kız yeni bölüm ne zaman? Camdaki Kız 25. bölüm fragmanı izle...

57 Dakika Önce
2021-12-17 19:10:18
Camdaki Kız 25. bölüm fragmanı izle | Camdaki Kız yeni bölümde neler olacak?

Camdaki Kız dizisinin yeni bölüm fragmanı yayınlandı. "Boncuk ve Can" ikilisini seven milyonlar, Camdaki Kız dizisinde de aynı atmosferi yakalayacağını sanmıştı. Nalan ve Sedat'ın aşkı bir başka yorumlandı. Peki ama Nalan ve Sedat'ı bu bölümde neler bekliyor? Camdaki Kız yeni bölüm ne zaman? Camdaki Kız 25. bölüm fragmanı izle...

Camdaki Kız 25. bölüm fragmanı izle

"Beni Sevdiğini Söyler Misin?" başlığıyla yayınlanan 25. bölüm fragmanını izlemek için TIKLAYINIZ...

Camdaki Kız yeni bölümde neler olacak?

Hayalleri bir bir yıkılan Nalan oldukça mutsuzdur. Hem Feride'nin baskısı hem de Sedat'ın yaşattıkları ona ağır gelmeye başlamıştır. Muzo ile dertleşen Nalan ona hissettiklerinin peşinden koşmasını öğütler. Sonrasında kendisi de Sedat ile yakınlaşmaya başlar. Nalan mutluluğa kavuşabilecek mi?

Camdaki kız oyuncuları ve senaristleri

Oyuncu kadrosu; Burcu Biricik, Cihangir Ceyhan, Devrim Yakut, Feyyaz Şerifoğlu, Hamza Yazıcı, Hande Ataizi, Nur Sürer, Selma Ergeç, Şerif Erol, Tamer Levent, Tuğrul Tülek yer alıyor.

Dizinin senaristliğini ise; Seda Altaylı, Yeşim Aslan üstlendi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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