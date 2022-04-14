Bir neslin en çok beğenilen çizgi-filmleri arasında yer alan Buz Devri'nin yapımcısı olan Blue Sky Studios kapandığını açıkladı. Peki, dünya genelinde milyonlarca hayranı bulunan Buzlar Devri serisi devam edecek mi? Buz devri serisi devam edecek mi? Buz devri serisi nerede devam edecek? İşte detaylar...

Buz Devri serisi ile tanınan ve birçok animasyon yapımları ile bilinen Blue Sky Studios, maddi imkansızlıklardan dolayı yayın hayatını son verdiklerini açıkladı. Haberin açıklanmasını kısa bir video kesiti ile aktaran şirket, filmdeki şaşkın sincap Scrap'in seri boyunca kırmayı başaramadığı palamutu kırarak serinin bittiğinin sinyalini vermiş oldu.

Yayınlanan video ile nostaljik anlar yaşayan hayranları hüzünlenerek, tekrardan Buz Devri serisinin olup olmayacağını merak ediyor. Peki böyle birşey mümkün mü?

Filmde bir kovalamaca gibi sincabın palamutunu kıramama hikayesi Blue Sky Studios paylaştığı son video ile ortadan kalkmış oldu. Yeni bir yapım şirketi eğer Buz Devri'nin telif haklarını satın alırsa şaşkın sincabı bu kez başka maceralarda görebiliriz.

Buz Devri serisi devam edecek mi? Buz Devri serisi nerede devam edecek?

Yakın zamanda çevrim içi dizi ve film platformu Disney+ birçok ülkede yayın hayatına başlayacağını açıkladı. Özellikle çocuklara yönelik yapımları bir hayli fazla olan Disney'in, birçok kişi tarafından sevilen seri Buz Devri'ni bünyesine katması tahmin edilebilir bir olasılık olarak karşımıza çıkıyor. Oldukça yüksek bir izleyici kitlesi ve demografisine sahip olan film, sadece 2016 yılında Türkiye'de vizyona girmiş ve 1 milyon 300 bin kişi tarafından izlenmişti.

Boyle bir potansiyelin olduğu görülen yapım belkide Netflix tarafından da satın alınabilir. Serinin devam edip etmeyeceğini, nerede yayınlanacağı ve hakkındaki diğer sorular ilerleyen günlerde netlik kazanacak. .