Bu akşam EDHO var mı? 26 Ekim Salı EDHO yeni bölüm başlayacak mı? EDHO 7. sezon 200. bölüm yayınlanacak mı?

Bu akşam EDHO var mı? 26 Ekim Salı EDHO yeni bölüm başlayacak mı? ATV'nin sevilen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi 15 Haziran'da 199. bölüm ile sezon finali yaparak ekranlara uzun süre ara vermişti. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi sezon finalini bitiriyor ve 200. bölümü ile izleticisiyle buluşmaya hazırlanıyor. EDHO hayranları yeni dölümü dört gözle beklerken kanaldan ve yapımcılardan yeni bölümün yayınlanacağı tarih açıklandı. Peki EDHO 7. sezon 200. bölüm yayınlanacak mı? İşte EDHO'nun yeni sezon başlama tarihi...

ATV'nin reyting rekormeni dizisi Eşkıya Dünaya Hükümdar Olmaz (EDHO) yeni sezona merhaba demeye hazırlanıyor. Dizi 15 Haziran'da sezon finali yapmış ve uzun süre ekranlaradan uzak kalmıştı. EDHO hayranları her salı akşamı dizinin yeni bölümünün yayınlanmasını bekliyordu. EDHO hayranlarını sevindiren açıklama nihayet geldi. Yapımcılar ve kalandan EDHO'nun yeni bölümlerinin yayınlanmaya başlanacağı tarih açıklandı. Peki Bu akşam EDHO var mı? 26 Ekim Salı EDHO yeni bölüm başlayacak mı?

Bu akşam EDHO var mı?

İlk bölümü ATV ekranlarında 8 Eylül 2015 yılında yayınlanan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi yayınlandığı her akşam reytinglerde üst sıralarda yer alıyordu. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz (EDHO) 15 Haziran 2021 tarihinde 199. bölüm ile sezon finali yapmıştı. Başrollerinde Oktay Kaynarca, Yunus Emre Yıldırımer ve Ozan Akbaba yer aldıüı EDHO'nun yeni sezon tarihi açıklandı. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizi 26 Ekim'de yayınlanacak. EDHO 200. bölümü ile 26 Ekim Salı saat 20.00'de hayranları ile buluşacak.

26 Ekim Salı EDHO yeni bölüm başlayacak mı?

EDHO'nun sezon finalinin ardından 3 ay geçti. 3 ay boyunca EDHO'nun yeni bölümü dört gözle bekleniyordu. Beklenen gün geldi. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın 200. bölümü 26 Ekim Salı günü ATV'de yayınlanacak.

EDHO 199. bölüm özeti

Yaman Korkmaz ve ailesi bu kez namlunun ucundadır. Şahin Ağa'yı Savaş'ın elinden kurtardığı için artık hedef haline gelen Hamdi Korkmaz ve ailesi bu kez büyük düşmanla yüz yüze gelir. Savaş'a karşı masayı satmayan Yaman Korkmaz ise müttefiki Hızır Çakırbeyli'nin hayatı için canını ortaya koymaya hazırdır. Kimsesiz Doğan'ın ölümü Çakırbeyli ailesi ve dostlarında şok etkisi yaratırken Savaş ve ekibinde zafer sarhoşluğu yapar. Verdiği savaşta sona yaklaştığını bilecek kadar tecrübeli olan Hızır Çakırbeyli, kartların yeniden dağıtılması için kendi hayatını ortaya koyar. Hızır Çakırbeyli'nin kendisini ortaya koyarak kurduğu planın kilit ismi ise yeğeni Alpaslan Çakırbeyli olur. Savaş'ın mekânına girmek için plan yapan Alpaslan Çakırbeyli, amcası Hızır Çakırbeyli'nin hayatının pamuk ipliğine bağlı olduğunu bilerek elinden geleni yapar. İlyas Çakırbeyli ve Behzat Façalı ise Rıdvan'ı ortada bırakarak Savaş'ın yanına geçen Volkan ve Koray'ın peşine düşer. Behzat Façalı ve Hızır Ali Çakırbeyli ise intikamlarına bir adım daha yaklaşır.

EDHO 7. sezon oyuncuları

Oktay Kaynarca

Yunus Emre Yıldırımer

Ozan Akbaba

Uğur Yücel

Levent Ülgen

Ragıp Savaş

Tardu Flordun

Burcu Binici

Hazım Körmükçü

Nurseli İdiz

Yosi Mizrahi

Serdar Deniz

Servet Pandur

Eren Vurdem

Alara Turan

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.