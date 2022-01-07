Bu akşam Aşk Mantık İntikam var mı, yeni bölüm neden yok? Aşk Mantık İntikam 28. yeni bölüm ne zaman?

Ayaz'ın teklifiyle köşeye sıkışan Esra her şeyi Ozan'a anlatmaya karar verir. Bunu öğrenen Çınar, Esra ve Atlas'ı kaybetmemek için Ayaz'a geri çeviremeyeceği bir teklifte bulunur. Çağla ise Ozan'ı boşanmaktan vazgeçirmek için Ela'yı kullanmaktan çekinmez. Çınar'ın Ayaz'la birlikte kurduğu oyun Ozan'ın hiç beklemediği bir anda gerçeklerle karşı karşıya gelmesine neden olacaktır.

AŞK MANTIK İNTİKAM BU HAFTA VAR MI, NE ZAMAN YAYIMLANACAK?

Her hafta cuma akşamı yeni bölümleri ile FOX ekranlarına geliyor. Dizi yılbaşı nedeniyle geçtiğimiz hafta yayımlanmamıştı. Ancak 7 Ocak Cuma akşamı yayın akışında 28. yeni bölüm verilmedi. Onun yerine Recep İvedik yer aldı.

Aşk Mantık İntikam dizisinin 14 Ocak Cuma akşamı yayımlanması bekleniyor.