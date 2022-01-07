Bu akşam Aşk Mantık İntikam var mı, yeni bölüm neden yok? Aşk Mantık İntikam 28. yeni bölüm ne zaman?
Aşk Mantık İntikam 27. son bölüm ile 25 Arlık günü izleyici karşısındaydı. Dizi takipçileri merakla 28. yeni bölümü bekliyor. Yılbaşının da araya girmesiyle Aşk Mantık İntikam dizisi geçtiğimiz cuma akşamı yayımlanmamıştı. Peki, Aşk Mantık İntikam yeni bölüm bu hafta var mı, ne zaman yayımlanacak?
2022-01-07 06:56:19
FOX ekranlarının sevilen dizisi Aşk Mantık İntikam, yılbaşı dolayısıyla geçen hafta paylaşılmadı. Dizinin 28. yeni bölümü heyecan içinde beklenirken, fragman da henüz yayımlanmadı. Aşk Mantık İntikam ne zaman yayımlanacak, bu hafta neden yok?
Ayaz'ın teklifiyle köşeye sıkışan Esra her şeyi Ozan'a anlatmaya karar verir. Bunu öğrenen Çınar, Esra ve Atlas'ı kaybetmemek için Ayaz'a geri çeviremeyeceği bir teklifte bulunur. Çağla ise Ozan'ı boşanmaktan vazgeçirmek için Ela'yı kullanmaktan çekinmez. Çınar'ın Ayaz'la birlikte kurduğu oyun Ozan'ın hiç beklemediği bir anda gerçeklerle karşı karşıya gelmesine neden olacaktır.
AŞK MANTIK İNTİKAM BU HAFTA VAR MI, NE ZAMAN YAYIMLANACAK?
Her hafta cuma akşamı yeni bölümleri ile FOX ekranlarına geliyor. Dizi yılbaşı nedeniyle geçtiğimiz hafta yayımlanmamıştı. Ancak 7 Ocak Cuma akşamı yayın akışında 28. yeni bölüm verilmedi. Onun yerine Recep İvedik yer aldı.
Aşk Mantık İntikam dizisinin 14 Ocak Cuma akşamı yayımlanması bekleniyor.
Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.
YORUMLAR (0)