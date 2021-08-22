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Bozkır Arslan'ı Celaleddin kimdir? Celaleddin Harzemşah'ın hayatı
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TIMETURK / DİZİ - FİLM / Bozkır Arslan'ı Celaleddin kimdir? Celaleddin Harzemşah'ın hayatı

Bozkır Arslan'ı Celaleddin kimdir? Celaleddin Harzemşah'ın hayatı

ATV ekranlarında yayınlanan Bozkır Arslan’ı Celaleddin dizisi, ilk bölümü ile yayın hayatına merhaba dedi. Tarihte büyük bir yere sahip olan Bozkır Arslan’ı Celalleddin Harzemşah’ın hikayesini konu alan bu dizi, ilk bölümden itibaren izleyiciyi ekrana kitledi. Bu dizi ile birlikte tarihteki birçok olay ve kişi de merak konusu oldu. Bunların başında ise en çok Celaleddin Harzemşah geliyor. Peki, Harzemşahlar'ın son hükümdarı olan Celaleddin Harzemşah kimdir, ne zaman ve nasıl öldü? Celaleddin Harzemşah Türk mü? Harezmşahlar'ın unutulmaz komutanı ve hükümdarı Celaleddin Harzemşah'ın hayatı ile ölümü hakkında merak edilen tüm detaylar…

2 Saat Önce
2021-08-22 15:26:36
Bozkır Arslan'ı Celaleddin kimdir? Celaleddin Harzemşah'ın hayatı

Celaleddin Harzemşah Kimdir?

Celaleddin Harzemşah Kimdir?Bozkırın Arslan'ı Celaleddin Harzemşah asıl adı Mergüberti olan sultan Türk İslam tarihinin en cesur ve gözü kumandanlarından birisi olarak tarihteki yerini almaktadır.

Harzemşah, Moğollara karşı Türkiye Selçuklularıyla ve Eyyubilerle iş birliği yaparak daha fazla ilerlemelerine engel oldu. CelaleddinHarzemşah'a, babasının vefat etmesinden sonra bazı beyler, sultan olmasını istemeyerek suikast girişiminde bulundu. Harzemşah, kendisine yapılan tüm planların üstesinden gelerek tahtı elde etti. Sultanın en büyük hedefi ise Moğolların daha fazla yağma ve talan yapmasına engel olmaktı.

Celaleddin Harzemşah'ın Hayatı

Harzemşahların son hükümdarı olarak bilinen Celaleddin Harzemşah (D. ?, - Ö. 1231, Silvan yakınları / Diyarbakır) asıl adı Mengü Bedri olup, Celaleddin Mengüberdi olarak da bilinmektedir. Harzemşah hükümdarlarından Alaaddin Muhammed ile Hint kökenli bir cariye olan Ayçiçek Hatun'un büyük oğullarıdır.Genç yaşta iken merkezi Gazne olan Gur bölgesinin yönetimine getirildi. Celaleddin Harzemşah, babasının yanında seferlere katıldı. 1216 yılında Moğollarla yaptığı savaşta Cengiz Han'ın oğlu olanCuci'yi bozguna uğrattı. Babası Alaeddin Muhammed, annesi TerkenHatun'un etkisiyle önce başka bir cariyeden olan Uzlag Şah'ı veliaht gösterdiyse de, Moğol akınlarının başlamasından sonra oğlu Celaleddin'in kendi yerine geçmesini vasiyet etti. Bu durum üzerineCelaleddin'in kardeşleri ve bazı emirler,Celaleddin'e karşı harekete geçti.Celaleddin Harzemşah daha sonra Horasan'a gider, oradan da Gazne'ye geçerek büyük bir ordu kurdu ve Parvan yakınlarında Moğol güçlerini bozguna uğrattı. Celaleddin'in ordusunda bulunan komutanları ganimet kavgasına düşünce ordusu dağıldı. Bunun ile birliktekendisini izleyen yeni Moğol ordusuna İndus kıyısında yenildi. Diğer bir yenilgi ise onu hükümdar yaptı. CelaleddinHarzemşah'ın babası Cengiz Han'a yenilerek Aralık 1220'de Hazar Denizi'nde bir adada ölmesi üzerine yerine kendisi hükümdar oldu.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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