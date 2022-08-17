Börü 2039 Dizisi Konusu Nedir? Börü 2039 Dizisi Oyuncu Kadrosu

Börü 2039 dizisi konusu ne? Börü 2039 dizisinde yer alan oyuncular kim? Son zamanlarda BluTV ekranlarında en çok izlenen dizilerden Börü 2039, gündemde yer aldı. Dizinin konusu ve birbirinden yetenekli oyuncuları ile izleyenleri ekrana kilitledi. Börü dizisi hakkında merak edilen tüm detaylara haberimizde yer vereceğiz. İşte merak edilen tüm detaylar…

Börü 2039 Dizisi Konusu Ne?

Börü 2039 dizisi konusu nedir, ne anlatılıyor? Dizi, 28 Aralık 2021 tarihinde BluTV'de yayınlanmaya başlamıştır. Dizi, 2039 yılında distopik bir evrende Türkiye'de ve dünyada gerçekleşen siyasi ve toplumsal olay ile bu olayların ardından yaşananları konu edinmektedir. Bilim kurgu tadındaki bu dizide Börü ‘nün başlangıç tarihinden 25 sene sonrasını anlatan BÖRÜ 2039; 2039 yılında dünyanın çivisinin çıktığı bir gelecekte Türkiye'ye odaklanıyor. Dizide tarih 1 Ağustos 2016 tarihinde başlıyor. Covid-19 virüsü, geleneksel aşılar, BÖRÜ ‘nin resmi kayıtlardan silinmesi, yapay zekâ, volkan patlaması gibi birçok olaya yer vermektedir.

Börü 2039 Dizisi Oyuncu Kadrosu

Yapımcı ve senarist Alper Çağlar, Yönetmen Ahmet Atalay Can Emre, bilimkurgu, aksiyon, savaş türündeki Börü 2039 dizisi BluTV'de 28 Aralık 2021- 10 Mart 2022 arasında yayımlanmış bir dizidir. Bu dizinin oyuncu kadrosunda ise;