DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
Kımız içmek haram mı?
Glutatyon nedir ve ne işe yarar?
Eren isminin anlamı ne? Eren Kuran'da geçiyor mu?
Bakanlıktan ‘depozito ücreti’ açıklaması
Irak'ta Kasım Süleymani için anma töreni düzenlendi
Zona hastalığı neden oluyor?
Blu Tv 2 gün ücretsiz | Blu Tv bedava kodu nasıl alınır?
Erdoğan'dan sürpriz ziyaret
TBMM Başkanı Şentop: İmam hatip liseleri Türkiye'nin siyasi tarihinin bir özeti
Aşk Mantık İntikam ne zaman? Aşk Mantık İntikam 28. bölüm full izle
Siyah nokta oluşumunu kontrol altına almak için...
'Erdoğan'ın dik duruşunu seviyorum' diyen Tuğba Ekinci: AK Parti'ye hiç oy vermedim
Cildin temel ihtiyaçlarını sağlamak için...
AP Milletvekili'nden Şahin ve Türeci ile ilgili anlamlı teklif
''Euro banknotlarının üzerine resimleri basılsın''

TIMETURK / DİZİ - FİLM / Blu Tv 2 gün ücretsiz | Blu Tv bedava kodu nasıl alınır?

Blu Tv 2 gün ücretsiz | Blu Tv bedava kodu nasıl alınır?

Blu Tv 2 gün ücretsiz! BluTV resmi hesaplarından yılbaşı gecesinde ve 1 Ocak Cumartesi gecesine kadar ücretsiz olacak. Peki ama Blu TV kod istiyor mu? Kimler BluTV'de ücretsiz film izleyebilir? İşte detaylar...

1 Saat Önce
2022-01-01 16:31:39
Blu Tv 2 gün ücretsiz | Blu Tv bedava kodu nasıl alınır?

Blu Tv 2 gün ücretsiz! BluTV resmi hesaplarından yılbaşı gecesinde ve 1 Ocak Cumartesi gecesine kadar ücretsiz olacak. Peki ama Blu TV kod istiyor mu? Kimler BluTV'de ücretsiz film izleyebilir? İşte detaylar...

Blu Tv 2 gün ücretsiz

BluTV twitter hesabından; "2021'in zihinsel ve fiziksel sağlığıma yaşattıklarını karakterler üzerinden özetliyorum: Neler yaşadıklarını hala bilmeyenler 1 Ocak bitene kadar ücretsiz keşfedebilir!" açıklamasında bulundu.

Bunun yanısıra farklı bir paylaşımda "Ayrı ekranlardan, farklı mekanlardan, ortak hislerle yıla veda edebilmek için 1 Ocak 23.59'a kadar kapımızı herkese ücretsiz açtık! Bekleriz." sözlerine yer verdi

Blu Tv bedava kodu nasıl alınır?

Blu TV yeni kullanıcıların denemesi için kod yerine 7 günlük ücretsiz deneme hakkı da sunuyor. Ayda 15.90 TL üyelik ücreti belirleyen Blu TV, sınırsız içerik izleme fırsatı sunuyor.

7 gün bedava deneme

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş