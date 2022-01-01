Blu Tv 2 gün ücretsiz | Blu Tv bedava kodu nasıl alınır?
Blu Tv 2 gün ücretsiz! BluTV resmi hesaplarından yılbaşı gecesinde ve 1 Ocak Cumartesi gecesine kadar ücretsiz olacak. Peki ama Blu TV kod istiyor mu? Kimler BluTV'de ücretsiz film izleyebilir? İşte detaylar...
2022-01-01 16:31:39
Blu Tv 2 gün ücretsiz! BluTV resmi hesaplarından yılbaşı gecesinde ve 1 Ocak Cumartesi gecesine kadar ücretsiz olacak. Peki ama Blu TV kod istiyor mu? Kimler BluTV'de ücretsiz film izleyebilir? İşte detaylar...
Blu Tv 2 gün ücretsiz
BluTV twitter hesabından; "2021'in zihinsel ve fiziksel sağlığıma yaşattıklarını karakterler üzerinden özetliyorum: Neler yaşadıklarını hala bilmeyenler 1 Ocak bitene kadar ücretsiz keşfedebilir!" açıklamasında bulundu.
Bunun yanısıra farklı bir paylaşımda "Ayrı ekranlardan, farklı mekanlardan, ortak hislerle yıla veda edebilmek için 1 Ocak 23.59'a kadar kapımızı herkese ücretsiz açtık! Bekleriz." sözlerine yer verdi
Blu Tv bedava kodu nasıl alınır?
Blu TV yeni kullanıcıların denemesi için kod yerine 7 günlük ücretsiz deneme hakkı da sunuyor. Ayda 15.90 TL üyelik ücreti belirleyen Blu TV, sınırsız içerik izleme fırsatı sunuyor.
Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.
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