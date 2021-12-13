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TIMETURK / DİZİ - FİLM / Biran Damla Yılmaz Yasak Elma dizisinden neden ayrıldı?

Biran Damla Yılmaz Yasak Elma dizisinden neden ayrıldı?

Biran Damla Yılmaz diziden neden çıktı? Yıllardır sevilerek takip edilen Yasak Elma dizisi birçok oyuncu değişikliği yaşasa da devam ediyor. Şimdilerde ise neredeyse diziye yeni girmiş bir ismin diziden ayrılacağı söylentileri gündemde. Biran Damla Yılmaz diziden ayrılacağı iddia ediliyor. Peki ama Yılmaz diziden neden ayırılıyor? İşte detaylar...

1 Saat Önce
2021-12-13 21:27:32
Biran Damla Yılmaz Yasak Elma dizisinden neden ayrıldı?

Biran Damla Yılmaz diziden neden çıktı? Yıllardır sevilerek takip edilen Yasak Elma dizisi birçok oyuncu değişikliği yaşasa da devam ediyor. Şimdilerde ise neredeyse diziye yeni girmiş bir ismin diziden ayrılacağı söylentileri gündemde. Biran Damla Yılmaz diziden ayrılacağı iddia ediliyor. Peki ama Yılmaz diziden neden ayırılıyor? İşte detaylar...

Biran Damla Yılmaz Yasak Elma dizisinden neden ayrıldı?

Geçtiğimiz günlerde Biran Damla Yılmaz'a diziden ayrılıp ayrılmayacağı konusunda sorular yöneltildi. Yılmaz; "Sette harika bir çalışma ortamı var. Uzun süreler çalışıyoruz ama çok keyifli geçiyor. Yeni yılda belki kısa bir tatil programı yapabilirim ama şu anda net bir durum yok" cevabını vermişti.

Son bölümlerde izleyicilerden "Kumru diziden ayrılmalı" yorumları geliyordu. Dizide çevirdiği entrikalara katlanamayan izleyici, Kumru rolüne ısınamamış gibi görünüyor. Bunların üzerine Kumru'nun diziden ayrılacağı ve yerine baş rollerden biri olması için Ayça Ayşin Turan'ın geleceği söylentiler arasında yer alıyor.

Biran Damla Deniz'in aynı zamanda koronavirüse yakalandığı da belirtildi. Bu vesileyle Kumru üzerindeki dikkat dağıtılacak ve Kumru diziden ayrılacak şeklinde söylentiler de kulislerde dolaşıyor.

Yasak Elma Konusu Ne?

Zeynep ve Yıldız birbirinden farklı karakterlere sahip olan iki kardeştir. Birbirlerine çok düşkün olan kardeşlerden Yıldız'ın hayatı aldığı teklifle bambaşka bir hal alır. Zengin olmanın hayalini kuran genç kızın önüne büyük bir fırsat gelmiştir. Sosyetenin kraliçesi Ender Argun'la tanışan Yıldız, ondan hayatının teklifini alır. Ender Argun kocası Halit Argun'dan kurtulmak için Yıldız'ı kullanmaya karar vermiştir. Yıldız'ın hayatından bunlar olurken Zeynep iş yerinde yaşanan sıkıntılarla uğraşmaktadır. Zeynip'in çalıştığı firma zengin ve kibirli bir adam olan Alihan Taşdemir tarafından satın alınmıştır. Alihan, Halit'in ortağı ve ikinci karısının kardeşidir. Yıldız'ın vereceği karar sadece kendisinin değil kardeşinin de hayatını değiştirecektir.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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