Bir Zamanlar Çukurova 134.bölüm youtube | Atv Bir Zamanlar Çukurova yeni bölüm (134.bölüm) izle

Bir Zamanlar Çukurova 134.bölüm youtube | Finale doğru giden Bir Zamanlar Çukurova dizisinin yeni bölümü yayınlandı. Dizinin son bölümü oldukça heyecan vericiydi. Peki ama Bir Zamanlar Çukurova yeni bölümde neler yaşandı? 134. bölüm Bir Zamanlar Çukurova linki...

Finale doğru giden Bir Zamanlar Çukurova dizisinin yeni bölümü yayınlandı. Dizinin son bölümü oldukça heyecan vericiydi. Peki ama Bir Zamanlar Çukurova yeni bölümde neler yaşandı? 134. bölüm Bir Zamanlar Çukurova linki...

Bir Zamanlar Çukurova 134.bölüm izle

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Bir Zamanlar Çukurova 134. bölüm özeti

Hakan'ın son andaki çabasıyla Züleyha ölümden kurtulurken, hain tuzağın arkasında Çolak'ın olduğunu düşünen Hakan'ın yakaladığı adamlar Vahap'tan emir aldığını söyleyerek hedef şaşırtır. Hakan ise daha önce uyardığı Çolak'ın karşısına dikilerek silahını alnına dayar ve Züleyha'dan uzak durmasını söyler. Boşanmaktan vazgeçen Betül, Çolak'ın mirasına konmak için planlar yaparken, Züleyha ve Hakan düğün için son hazırlıkları tamamlamak üzeredir. Ancak düğün gecesi konağa gelen bir telefon her şeyi alt üst edecektir.