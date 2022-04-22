Bir Zamanlar Çukurova 133. bölüm full izle | Atv Bir Zamanlar Çukurova son bölüm izle (133.bölüm)

Bir Zamanlar Çukurova 133. bölüm full izle | Bir Zamanlar Çukurova dizisinin son bölümünde Züleyha ve Hakan evlilik kararını Fikret'e açıklıyor. Peki ama Bir Zamanlar Çukurova son bölümde daha neler oluyor? Sevilen dizinin yeni bölüm konusu, yazının detay kısmında bulunuyor. Atv Bir Zamanlar Çukurova son bölüm izle (133.bölüm)...

Bir Zamanlar Çukurova dizisinin son bölümünde Züleyha ve Hakan evlilik kararını Fikret'e açıklıyor. Peki ama Bir Zamanlar Çukurova son bölümde daha neler oluyor? Sevilen dizinin yeni bölüm konusu, yazının detay kısmında bulunuyor. Atv Bir Zamanlar Çukurova son bölüm izle (133.bölüm)...

Bir Zamanlar Çukurova 133. bölüm izle

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Bir Zamanlar Çukurova 133. bölüm konusu

Aralarındaki sorunları çözen Züleyha ve Hakan, nikah tarihi için başvuru yapar. Züleyha'nın Hakan'la barıştığını bilmeyen ve ölümden dönmenin de etkisi ile zaman kaybetmek istemeyen Fikret, hislerini Züleyha'ya açmaya hazırlanırken Züleyha'nın Hakan'la evleneceğini öğrenince büyük bir yıkım yaşar.

Züleyha'nın Çolak Ağa'ya teslim etmediği Şermin, Betül'ü bulması için Züleyha'dan yardım ister. Züleyha sürpriz hamlesiyle Çolak Ağa'yı köşeye sıkıştırınca, Çolak Ağa da Züleyha'yı ortadan kaldırmak için hain bir plan yapar.

Bir Zamanlar Çukurova final tarihi

Bir Zamanlar Çukurova ekibinden henüz net bir açıklama gelmese de, kulislerde konuşulanlara göre, dizinin 140. bölümde biteceği öngörülüyor.