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TIMETURK / DİZİ - FİLM / Bir Zamanlar Çukurova 131 full izle son bölüm | Youtube Bir Zamanlar Çukurova yeni bölüm izle

Bir Zamanlar Çukurova 131 full izle son bölüm | Youtube Bir Zamanlar Çukurova yeni bölüm izle

Bir Zamanlar Çukurova 131 full izle son bölüm | Ekranlara gelen Bir Zamanlar Çukurova dizisinin yeni bölümü 'Çolak Ağa konağı basıyor!' başlığıyla verildi. Dizinin sevenleri merakla 131. bölümün linkini araştırıyor. Peki ama Bir Zamanlar Çukurova 131. bölüm Youtube'da yayınlandı mı? Bir Zamanlar Çukurova son bölümde neler oldu? İşte detaylar...

2 Saat Önce
2022-04-08 09:48:43
Bir Zamanlar Çukurova 131 full izle son bölüm | Youtube Bir Zamanlar Çukurova yeni bölüm izle

Ekranlara gelen Bir Zamanlar Çukurova dizisinin yeni bölümü "Çolak Ağa konağı basıyor!" başlığıyla verildi. Dizinin sevenleri merakla 131. bölümün linkini araştırıyor. Peki ama Bir Zamanlar Çukurova 131. bölüm Youtube'da yayınlandı mı? Bir Zamanlar Çukurova son bölümde neler oldu? İşte detaylar...

Bir Zamanlar Çukurova 131 full izle son bölüm

Atv ekranlarında izleyicisiyle buluşan Bir Zamanlar Çukurova dizisinin yeni bölümü olan 131. bölümünü izlemek için aşağıdaki linke tıklayın.

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA 131. BÖLÜM LİNKİ TIKLAYINIZ...

Bir Zamanlar Çukurova 131. bölüm özeti

Şermin'in Betül'ü alıp İstanbul'a dönmeye karar vermesiyle birlikte çılgına dönen Çolak adamlarıyla birlikte konağı basar. Bu sırada konağa gelen Fikret, Çolak'ın cezasını verince dengeler bir anda değişir.

Züleyha'yı ikna edebilmek için her yolu deneyen Hakan, farklı bir planla gerçek kimliğini ve istihbarat için çalıştığını açıklasa da başarılı olamaz. Tam da bu sırada Kerem Ali ve Leyla'nın doğum günü kutlaması için Züleyha ve Fikret'in bir araya gelmesi ve bu fotoğrafın "Yamanlar ve Fekeliler Yeniden Bir Arada!" şeklinde yorumlanması Hakan'ı çılgına çevirir.

Youtube Bir Zamanlar Çukurova yeni bölüm izle

Bir Zamanlar Çukurova dizisinin 131. bölümünü Youtube üzerinden izlemek için yukarıdaki linke tıklayınız.

Bülent Polet paylaştı sosyal medya sallandı!

Atv'nin sevilen dizisi Bir Zamanlar Çukurova'da boy gösteren Bülent Polat, sosyal medya hesabından kaldığı otel ile ilgili paylaşımlarda bulundu. Polat'a destek mesajları yağdı.

Resmi Instagram hesabından; "4 yıldır Adana'da HiltonSa'da yaşıyorum. 2. evim oldu. Son bir aydır tüm nezaket kurallarını çiğniyorlar. Ben de çiğneyemediğim canlıları ve metalleri paylaşayım istedim. Davete icap edeyim…" yazısı ile paylaşımda bulundu.

bülent polat paylaştı .

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