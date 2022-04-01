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Bir zamanlar Çukurova 130. bölüm tek parça izle | ATV Bir Zamanlar Çukurova yeni bölüm izle

Bir zamanlar Çukurova 130. bölüm tek parça izle | ATV ekranlarında izleyicisi ile buluşan dönem dizisi Bir Zamanlar Çukurova'nın yeni bölümü oldukça heyecanlı izle. Konağın mühürlenmesi ile büyük bir çöküş yaşayan Züleyha'nın sonu ne olacak? Bir Zamanlar Çukurova son bölümünde neler oldu?

3 Saat Önce
2022-04-01 13:16:51
Bir zamanlar Çukurova 130. bölüm tek parça izle | ATV Bir Zamanlar Çukurova yeni bölüm izle

ATV ekranlarında izleyicisi ile buluşan dönem dizisi Bir Zamanlar Çukurova'nın yeni bölümü oldukça heyecanlı izle. Konağın mühürlenmesi ile büyük bir çöküş yaşayan Züleyha'nın sonu ne olacak? Bir Zamanlar Çukurova son bölümünde neler oldu?

Bir Zamanlar Çukurova 130. bölüm tek parça izle

Sevilen dizi Bir Zamanlar Çukurova'nın son yayınlanan bölümü olan 130. bölümü izlemek için linke tıklayınız. BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA 130. BÖLÜM LİNKİ ..

Bir Zamanlar Çukurova 130.bölüm özet

Züleyha konağın mühürlenmesi ve Kerem Ali'nin kaçırılmasının şokunu yaşarken, Hakan yaptığı hamle ile Müjdat ve birlikte çalıştığı kişileri jandarmaya yakalatır. Züleyha, Hakan'ın Kerem Ali'yi kurtarmasına rağmen ikna olmaz.

Fikret, Hakan'la yüzleşip hala kendisine tam anlamıyla güvenmediğini söylerken; Abdülkadir, Betül ve Çolak üçgeninde işler iyice karışır. Züleyha, sırlarını bir türlü açıklamayan Hakan'la yüzleşir ve Hakan tüm gerçekleri anlatmaya karar verir…

Bir Zamanlar Çukurova final mi yapıyor?

Yıllardır ekranlarda olan Bir Zamanlar Çukurova dizisinin biteceğine dair haberler sosyal medyada paylaşılıyor. Dizinin biteceğine dair yapılan paylaşımlar doğruyu yansıtmıyor.

Yapım şirketi ve kanaldan, Disney final yapacağına ilişkin hiçbir açıklama gelmedi. .

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