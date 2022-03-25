Bir Zamanlar Çukurova 129. bölüm tek parça izle | ATV Bir Zamanlar Çukurova youtube izle

Bir Zamanlar Çukurova 129. bölüm tek parça izle | ATV'nin sevilen dizisi Bir Zamanlar Çukurova'nın yeni bölümü yayınlandı. Yıllardır devam eden dizi her bölümde izleyicisini ekrana kitlemeyi başarıyor. Peki ama bu hafta Bir Zamanlar Çukurova'nın son bölümünde neler oldu? İşte merak edilen 129. bölüm youtube linki ve özeti....

ATV'nin sevilen dizisi Bir Zamanlar Çukurova'nın yeni bölümü yayınlandı. Yıllardır devam eden dizi her bölümde izleyicisini ekrana kitlemeyi başarıyor. Peki ama bu hafta Bir Zamanlar Çukurova'nın son bölümünde neler oldu? İşte merak edilen 129. bölüm youtube linki ve özeti....

Bir Zamanlar Çukurova 129. bölüm tek parça izle

Sevilen dizi Bir Zamanlar Çukurova'nın son bölümü olan 129.bölümünü Youtube üzerinden izlemek için linke tıklayın. BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA 129. BÖLÜM LİNKİ...

Bir Zamanlar Çukurova 129. bölüm özeti

Züleyha'nın silahını doğrulttuğu Hakan, tüm gerçekleri anlatır ancak Züleyha'yı ikna etmeyi başaramaz. Hakan hisselerin devrini sağlayacak belgeyi imzalamayınca Züleyha tetiği çeker… Betül'ün kurduğu oyun meyvelerini verir ve icra memurları konağın kapısına dayanır. Büyük şaşkınlık yaşayan Züleyha gerekli parayı bulup konağı kurtarmaya çalışırken, Hakan elinde para dolu bir çanta ile çıkagelir.

Fekeli'nin ölümünün ardından anlaşmanın artık geçersiz olduğunu söyleyen Müjdat, Kerem Ali üzerindeki haklarından feragat etmek için 10 milyon para talep eder. Avukatları ile birlikte konağa gelen Müjdat, parasını alıp haklarından feragat eder ancak bu sırada Kerem Ali'nin kaybolması ortalığı karıştırır.

Bir Zamanlar Çukurova setind balyozlu hırsız dehşeti!

Bir Zamanlar Çukurova setinde akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. İddiaya göre; dört yıldır çekimleri devam eden ve Adana'nın 1970'li yıllarını anlatan yapımın ekibi, hastane sahnesi için dizide Çukurova Şehir Hastanesi olarak kullanılan eski Göğüs Hastalıkları Hastanesi'ne geldi. Ekip, hastanede içinde ve dışında hazırlık yaparak çekimlere başladı.

Set ekibi, hastanenin alt katından bir ses geldiğini fark etti. Bunun üzerine alt kata indiklerinde bir kişinin elinde balyozla kaçtığını gördü. Set ekibi, şahsı kovaladı ve hastanenin bahçesinde yakaladı. Daha sonra da polise haber verdi.

Zanlının isminin Abuzer K. olduğu, hastanenin klima ünitelerini balyozla kırıp çaldığı ve bahçe duvarının dışına pencereden çıkartarak taşıdığı belirlendi. Zanlı, basın mensuplarını görünce, yüzünü kapatıp görüntü vermek istemedi ve polislere merkezine götürüldü. .