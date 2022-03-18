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Bir Zamanlar Çukurova 128. bölüm tek parça izle | ATV Bir Zamanlar Çukurova son bölümde ne oldu?
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TIMETURK / DİZİ - FİLM / Bir Zamanlar Çukurova 128. bölüm tek parça izle | ATV Bir Zamanlar Çukurova son bölümde ne oldu?

Bir Zamanlar Çukurova 128. bölüm tek parça izle | ATV Bir Zamanlar Çukurova son bölümde ne oldu?

Bir Zamanlar Çukurova 128. bölüm tek parça izle | ATV'nin merakla takip edilen dizisi Bir Zamanlar Çukurova dizisinin yeni bölümü yayınlandı. Peki ama Bir Zamanlar Çukurova son bölümde ne oldu? İşte merak edilen dizinin özeti ve son bölüm linki...

1 Saat Önce
2022-03-18 13:15:15
Bir Zamanlar Çukurova 128. bölüm tek parça izle | ATV Bir Zamanlar Çukurova son bölümde ne oldu?

ATV'nin merakla takip edilen dizisi Bir Zamanlar Çukurova dizisinin yeni bölümü yayınlandı. Peki ama Bir Zamanlar Çukurova son bölümde ne oldu? İşte merak edilen dizinin özeti ve son bölüm linki...

Bir Zamanlar Çukurova 128. bölüm tek parça izle

tıklayınız. BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA 128.BÖLÜM LİNKİ....

Bir Zamanlar Çukurova son bölümde ne oldu?

Mehmet Kara olarak tanıdığı ve evlenmek üzere olduğu kişinin silah kaçakçısı Hakan Gümüşoğlu olduğunu öğrenen Züleyha büyük bir yıkım yaşar. Züleyha, evlilik kararı aldığı Hakan'ı derhal hayatından uzaklaştırma kararı alırken, gerçeği kendisinden sakladığı için Fikret'e de tepki gösterir.

Hakan'la ilişkisini tamamen koparmak isteyen Züleyha, Fikret'ten Hakan'ın şirketteki hisselerini almasını ister. Hakan ise kendisiyle görüşmeyi ısrarla reddeden Züleyha'nın karşısına çıkabilmek için çılgınca bir hamle yapar. Çolak ise tüm bu yaşananları Çukurova'daki iktidarını sağlamak için bir fırsat olarak görür.

Bir Zamanlar Çukurova reytingleri nasıl?

Total'de 1.sırada Fox TV'de yayınlanan “Mahkum” 2. sırada ATV'de ekrana gelen “Bir Zamanlar Çukurova”, 3.sırada “Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber” yer aldı. .

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