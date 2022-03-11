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TIMETURK / DİZİ - FİLM / Bir Zamanlar Çukurova 127. bölüm tek parça izle | ATV Bir Zamanlar Çukurova ful HD izle

Bir Zamanlar Çukurova 127. bölüm tek parça izle | ATV Bir Zamanlar Çukurova ful HD izle

Bir Zamanlar Çukurova 127. bölüm tek parça izle | ATV'nin sevilen dizisi Bir Zamanlar Çukurova'nın son bölümü sevenleriyle buluştu. 'Hakan, Fikret'in hayatını kurtarıyor' başlığıyla paylaşılan dizinin son bölümünde neler oldu? İşte merak edilen Bir Zamanlar Çukurova 127. bölüm full HD izle...

1 Saat Önce
2022-03-11 16:58:23
Bir Zamanlar Çukurova 127. bölüm tek parça izle | ATV Bir Zamanlar Çukurova ful HD izle

ATV'nin sevilen dizisi Bir Zamanlar Çukurova'nın son bölümü sevenleriyle buluştu. "Hakan, Fikret'in hayatını kurtarıyor" başlığıyla paylaşılan dizinin son bölümünde neler oldu? İşte merak edilen Bir Zamanlar Çukurova 127. bölüm full HD izle...

Bir Zamanlar Çukurova 127. bölüm tek parça izle

ATV'nin sevilen dizisi Bir Zamanlar Çukurova'nın son bölümünü izlemek için linke tıklayın. BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA 127. BÖLÜM LİNKİ...

Bir Zamanlar Çukurova 127. bölüm özeti

Hakan, Fikret'in hayatını kurtarıyor

Yaralanan Fikret'i hastaneye yetiştirmeyi başaran Hakan, yolda Çetin ve Fikret'in gerçek kimliğini öğrendiğini fark eder. Züleyha, endişe içinde Hakan ve Fikret'ten gelecek haberi beklemektedir. Hakan sırrının Fikret tarafından öğrenilmesinden endişelidir.

Fikret, Hakan'ın sırrını açık etmiyor

Fikret konağa sağ salim dönünce başta Züleyha olmak üzere herkes çok sevinir. Fikret, Hakan Gümüşoğlu'yla ilgili bilgi bulamadığını söyleyerek Hakan'ın sırrını açık etmez ve hayatını Mehmet Kara'ya borçlu olduğunu açıklar.

Züleyha ve Hakan'ın evlilik kararı

Hakan'la ilgili kararını veren Züleyha, Hakan'la konuşur ve bir an önce evlenmeye karar verirler. Züleyha, 15 günlük bir Avrupa deniz turu bulur ve çocukları da yanına alıp Hakan'la açık denizde evlenmeyi planlar. Hakan bu plana çok mutlu olur ancak iki gün sonra kalkacak gemiye binmek konusunda endişeleri vardır…

Bir Zamanlar Çukurova Polen Emre evleniyor!

Geçtiğimiz temmuz ayında nişanlanan Polen Emre sosyal medyada gündemine oturmuştu. Evleneceği haberleri sosyal medyada paylaşılan Polen Emre konu hakkında bir açıklama yapmadı.

polen emre nişanlısı .

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