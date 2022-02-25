Bir Zamanlar Çukurova 125. bölüm tek parça | Bir Zamanlar Çukurova son bölümde neler oldu?

Bir Zamanlar Çukurova 125. bölüm tek parça | Bir Zamanlar Çukurova dizisinin son bölümünde Hakan kumpastan sağ çıkmayı başarıyor. Abdülkadir'in katil olduğu Çukurova'da yayılıyor. Peki dizide daha neler oluyor? Bir Zamanlar Çukurova son bölümde neler oldu? İşte son bölüm olan 125. bölüm tek parça full HD linki...

Bir Zamanlar Çukurova dizisinin son bölümünde Hakan kumpastan sağ çıkmayı başarıyor. Abdülkadir'in katil olduğu Çukurova'da yayılıyor. Peki dizide daha neler oluyor? Bir Zamanlar Çukurova son bölümde neler oldu? İşte son bölüm olan 125. bölüm tek parça full HD linki...

Bir Zamanlar Çukurova 125. bölüm tek parça

Hakan kumpastan sağ çıkmayı başarıyor.

Hakan, kendisine kurulan kumpastan sağ kurtulmayı başarır ancak bu kez Züleyha'nın sorularıyla karşı karşıya kalır. Şüphenin pençesine düşen Züleyha, Hakan'la arasına mesafe koyarken, Hakan kendisini öldürmeye çalışan düşmanını aramaya koyulur.

Abdülkadir'in katil olduğu Çukurova'da yayılıyor.

Fikret, herkesin içinde Fekeli'nin katilinin Abdülkadir olduğunu ilan eder. Olay yaratan itirafın ardından Abdülkadir için Çukurova'da barınmak zor hale gelir. Çukurova halkı Fikret'in sözlerine itimat eder ancak Abdülkadir'in hapsi boylaması için kanıta ihtiyaç vardır.

Fikret Beyrut'ta Mehmet'i araştırıyor.

Züleyha, Mehmet'in kendisinden bir şeyler sakladığına emin olur. Bunun üzerine Fikret, Beyrut'a giderek Mehmet Kara'yı araştırır. Mehmet'in aslında Hakan Gümüşoğlu olduğunu düşünen Fikret, ele geçirdiği bilgilerle büyük sırrı çözer.

Bir Zamanlar Çukurova dizisinin son bölümü olan 125. bölümü izlemek için linke tıklayın. BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA 125. BÖLÜM LİNKİ...

Bir Zamanlar Çukurova Mehmet (Hakan) öldü mü?

İbrahim Çelikkol'un can verdiği Hakan/Mehmet karakterinin, yeni bölümde arabasına bomba yerleştiriliyor. Gerçekleşen patlama izleyenleri merakta bıraktı. Mehmet'in o an arabasına hamle yapması ile patlama gerçekleşiyor. Diziden bir açıklama gelmezken, dizinin yeni bölüm fragmanında Mehmet'in arabanın içinde olmadığı görülüyor. .