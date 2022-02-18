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Bir Zamanlar Çukurova 124. bölüm tek parça izle | Bir Zamanlar Çukurova son bölüm (124.bölüm) full izle
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TIMETURK / DİZİ - FİLM / Bir Zamanlar Çukurova 124. bölüm tek parça izle | Bir Zamanlar Çukurova son bölüm (124.bölüm) full izle

Bir Zamanlar Çukurova 124. bölüm tek parça izle | Bir Zamanlar Çukurova son bölüm (124.bölüm) full izle

Bir Zamanlar Çukurova 124. bölüm tek parça izle | Bir Zamanlar Çukurova dizisinin yeni bölümü yayınlandı. Fikret, Vahap'ın sözlerinin peşine düşüyor ve Mektuptan çıkan fotoğraf Züleyha'yı şoke ediyor. Peki ama dizide daha neler oluyor? Bir Zamanlar Çukurova son bölüm linki...

34 Dakika Önce
2022-02-18 10:51:21
Bir Zamanlar Çukurova 124. bölüm tek parça izle | Bir Zamanlar Çukurova son bölüm (124.bölüm) full izle

Bir Zamanlar Çukurova 124. bölüm tek parça izle | Bir Zamanlar Çukurova dizisinin yeni bölümü yayınlandı. Fikret, Vahap'ın sözlerinin peşine düşüyor ve Mektuptan çıkan fotoğraf Züleyha'yı şoke ediyor. Peki ama dizide daha neler oluyor? Bir Zamanlar Çukurova son bölüm linki...

Bir Zamanlar Çukurova 124. bölüm tek parça izle

Fikret, Vahap'ın sözlerinin peşine düşüyor

Vahap, Mehmet Kara'nın aslında Hakan Gümüşoğlu olduğunu ilan ettikten sonra korkuya kapılıp bağ evine sığınır. Bağ evine gelen Abdülkadir, Vahap'tan hesap sorar. Vahap'ın sözlerine inanan tek kişi Fikret olur. Fikret, Çetin'le beraber Vahap'ı bulup konuşturmaya çalışır ancak Vahap yaptıklarını deliliğe vurur. Hakan ise Vahap'a canını bağışlamak için son bir şans verir.

Mektuptan çıkan fotoğraf Züleyha'yı şoke ediyor

Sırrı açığa çıkma noktasına gelen Hakan, mektupla ilgili Züleyha'ya bir açıklama borçludur. Hakan, okuması için Züleyha'ya mektubu verirken, zarftan çıkan fotoğraf Züleyha'yı çok şaşırtır.

Züleyha intikamını alırken, Hakan'ın canı tehlikeye giriyor

Züleyha, kendisini kaçıran Erdil'den intikamını çok ağır alır. Diğer yandan Çolak, Züleyha'nın evine kadar girmeye kalkınca Hakan'ın gözü döner ve Çolak'ın üzerine yürür. Her şey yoluna girmişken bu kez Hakan hain bir pusunun kurbanı olur.

Bir Zamanlar Çukurova dizisinin son bölümü olan 124. bölümünü izlemek için TIKLAYINIZ... .

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