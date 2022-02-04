Bir Zamanlar Çukurova 122. bölüm tek parça izle | Bir Zamanlar Çukurova son bölüm

Bir Zamanlar Çukurova 122. bölüm tek parça izle | Çok sevilen yapımlardan biri olan Bir Zamanlar Çukurova dizisinin yeni bölümü yayınlandı. İlk günden bu yana ilgiyle takip edilen dizinin son bölümünde Hakan ile ilişkisini bitiren Züleyha'nın yeni serüveni dikkat çekti. Peki ama son bölümde neler oldu? İşte merak edilen Bir Zamanlar Çukurova 122. bölüm tek parça...

Bir Zamanlar Çukurova 122. bölüm tek parça izle | Çok sevilen yapımlardan biri olan Bir Zamanlar Çukurova dizisinin yeni bölümü yayınlandı. İlk günden bu yana ilgiyle takip edilen dizinin son bölümünde Hakan ile ilişkisini bitiren Züleyha'nın yeni serüveni dikkat çekti. Peki ama son bölümde neler oldu? İşte merak edilen Bir Zamanlar Çukurova 122. bölüm tek parça...

Bir Zamanlar Çukurova 122. bölüm

Fikret, Lütfiye ve Züleyha'yı atlatmayı başarıp Abdülkadir'in peşine düşer ve onu kaçırıp bir orman kulübesine götürür. Abdülkadir, Fikret'in elinden kurtulamayacağını anlayınca yalanlar uydurup yalvarmaya başlar. Abdülkadir'in sözlerine kulak asmayan Fikret, intikam için farklı bir yol seçer.

Huğların talan edildiğini öğrenen Züleyha, Çolak'ın karşısına çıkıp hesap sorar. Züleyha'nın cesareti Çukurova'da takdir toplarken, Çolak, Züleyha'yı yıldıramayacağını anlayınca taktik değiştirir. Fikret ve Hakan huğlarda yardım dağıtırken Özhan da adamlarıyla gelip herkesi şaşırtan bir hamle yapar.

Hakan'la ilişkisini noktalayan Züleyha, oldukça zor günler geçirmektedir. Çolak'ın hedefi haline gelen Züleyha'yı bekleyen bir diğer tehlike ise Vahap'tır. Başına buyruk hareketleri yüzünden Abdülkadir'le de arası açılan Vahap'ın Züleyha'ya olan saplantısı korkunç boyutlara varacaktır.

Bir Zamanlar Çukurova son bölüm izle

Bir Zamanlar Çukurova 122. Bölümü İzlemek İçin TIKLAYINIZ...

Bir Zamanlar Çukurova Züleyha (Hilal Altınbilek) Kimdir?

Altınbilek, 11 Şubat 1991 tarihinde İzmir'de Kosova kökenli bir ailede doğdu.[1][2] İlkokul'dan itibaren tiyatro ile ilgilendi. Ege Üniversitesi İşletme Fakültesi'nde okurken oyunculuğa başladı. Bir güzellik yarışmasında ilk 5'e girdi ve fotomodel oldu.[2] 2009-2010 yılları arasında İstanbul'daki Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nde, Çağdaş Drama Topluluğu ve Ali Haydar Elçığ'dan oyunculuk eğitimi aldı.

İlk oyunculuk deneyimini, 2011 yılında FOX'ta yayımlanan Derin Sular adlı günlük dizide gerçekleştirdi.

Şu an 30 yaşında olan oyuncu 1.71 boyundadır. .