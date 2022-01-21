Bir Zamanlar Çukurova dizisinin yeni bölümü yayınlandı. Son bölümde Züleyha ve Hakan'ın nikah için hazırlıkları ve Betül'ün öcünü almak için yaptığı planlar aynı noktada kesişir. Peki ama son bölümde neler oldu? Yeni bölüm bekleyenlerin soluksuz izleyeceği Bir Zamanlar Çukurova 120. bölüm tek parça full izle...

Bir Zamanlar Çukurova dizisinin yeni bölümü yayınlandı. Son bölümde Züleyha ve Hakan'ın nikah için hazırlıkları ve Betül'ün öcünü almak için yaptığı planlar aynı noktada kesişir. Peki ama son bölümde neler oldu? Yeni bölüm bekleyenlerin soluksuz izleyeceği Bir Zamanlar Çukurova 120. bölüm tek parça full izle...

Bir Zamanlar Çukurova 120. bölüm (yeni bölüm)

Bir Zamanlar Çukurova 120 full izle son bölüm | Çolak Ağa toprakları geri almaya geliyor.

Yirmi yılını hapiste geçiren toprak ağası Haşmet Çolak, memleketi Çukurova'ya döner. Şimdi Haşmet Çolak için hem topraklarını hem itibarını geri alma zamanıdır. Yamanlarla geçmişe dayalı husumeti olan Çolak Ağa, hedefine Çukurova'nın hanımağası Züleyha'yı alır.

Züleyha ve Hakan'ın nikah günü gelip çatıyor

İlişkileri ciddileşen Züleyha ve Hakan nikah tarihi alır ve evlilik hazırlıkları başlar. Davetiyeleri hazırlamaya koyulan Züleyha ve Hakan'ın bu kararı en çok Fikret'i etkiler. Lütfiye, nikah günü Züleyha'yı karşısına alıp konuşacakları olduğunu söyler.

Betül, intikam planlarını devreye sokuyor

Züleyha'ya yaptıklarından sonra Çukurova'da barınamayan Betül, Hem Züleyha'dan hem Fikret'ten öcünü almak için kanının son damlasına kadar savaşmaya karar verir. Abdülkadir'in Fikret'e kumpas kurmak için montajladığı filmin kopyasını ele geçirmenin yolunu bulan Betül, Fikret'in başına büyük bir dert açar.

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