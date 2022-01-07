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Bir Zamanlar Çukurova 120. bölüm tek parça izle | Bir Zamanlar Çukurova son bölüm full ne zaman yayınlandı?
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TIMETURK / DİZİ - FİLM / Bir Zamanlar Çukurova 120. bölüm tek parça izle | Bir Zamanlar Çukurova son bölüm full ne zaman yayınlandı?

Bir Zamanlar Çukurova 120. bölüm tek parça izle | Bir Zamanlar Çukurova son bölüm full ne zaman yayınlandı?

Bir Zamanlar Çukurova son bölüm full ne zaman yayınlandı? Bir Zamanlar Çukurova dizisinin 120. bölümün tek parça olarak izlenmek isteniyor. Kısa kesitler halinde sosyal medyadan yayınlanıyor. Fakat tek parça olarak izlemek isteyenler 120. bölümü araştırıyor. Bir Zamanlar Çukurova dizisinin merak edilen 120. bölüm fragman ve detayları...

1 Saat Önce
2022-01-07 15:19:32
Bir Zamanlar Çukurova 120. bölüm tek parça izle | Bir Zamanlar Çukurova son bölüm full ne zaman yayınlandı?

Bir Zamanlar Çukurova son bölüm full ne zaman yayınlandı? Bir Zamanlar Çukurova dizisinin 120. bölümün tek parça olarak izlenmek isteniyor. Kısa kesitler halinde sosyal medyadan yayınlanıyor. Fakat tek parça olarak izlemek isteyenler 120. bölümü araştırıyor. Bir Zamanlar Çukurova dizisinin merak edilen 120. bölüm fragman ve detayları...

Bir Zamanlar Çukurova 120. bölüm

Bir Zamanlar Çukurova dizisinin 120. bölümü henüz yayınlanmadı. Yılbaşı tatiline giren dizinin 120. bölümü 13 Ocak Perşembe günü yayınlanacak.

Bir Önceki Bölümde Neler Oldu?

Züleyha, Hülya ile yüzleşmeye Hakan'la beraber gidiyor. Demir'in Hülya'ya yazdığı mektubu okuyan Züleyha, Ayten'in söylediklerinin doğru olduğunu anlar ve Hülya ile yüzleşmek için İzmir'e gitmeye karar verir. Hakan bunu duyunca tedirgin olup Züleyha'ya mani olmaya çalışır. Züleyha'nın vazgeçmeyeceğini anlayan Hakan, onunla birlikte İzmir'e doğru yola koyulur. Fikret ise Züleyha'nın İzmir'e Hakan'la birlikte gittiğini öğrenince küplere biner.

Lütfiye şüphelerinin peşinde!

Fekeli'nin Isparta'ya gittiğini öğrenen Lütfiye için parçalar birleşmeye başlar. Fekeli'nin Mehmet Kara'yı soruşturduğunu anlayınca kendisi de Isparta'ya gidip Fekeli'nin ne öğrendiğini anlamak için Saniye ile birlikte yollara düşer. Ancak onları takip eden Abdülkadir, Mehmet Kara'nın gerçek kimliğinin açığa çıkmasına izin vermemeye kararlıdır.

Aniden zenginleşen Şermin dikkatleri üzerine çekiyor.

Betül'ün arazi satışından kazandığı paraları gören Şermin havalara uçar. Paraları harcama derdine düşen Şermin'i Betül'ün nasihatleri de durduramaz ve Şermin, Abdülkadir'in otomobil dükkânından altına lüks bir araba çeker. Şermin'in konağa arabayla geldiğini gören Saniye, Betül'den şüphelenmeye başlar.

Bir Zamanlar Çukurova Oyuncuları

Hilal Altınbilek (Züleyha),
İbrahim Çelikkol (Hakan Gümüşoğlu),
Kerem Alışık (Fekeli),
Hande Soral (Ümit),
Hülya Darcan (Lütfiye),
Bülent Polat (Gaffur),
Serpil Tamur (Haminne),
Sibel Taşçıoğlu (Şermin),
Selin Yeninci (Saniye),
Selin Genç (Gülten),
Aras Şenol (Çetin),
Polen Emre (Fadik),
Furkan Palalı (Fikret Fekeli),
İlayda Çevik (Betül)
Erkan Bektaş(Abdülkadir Keskin)

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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