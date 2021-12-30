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Bir Zamanlar Çukurova 118. bölüm tek parça izle | Bir Zamanlar Çukurova son bölüm kesintisiz izle
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TIMETURK / DİZİ - FİLM / Bir Zamanlar Çukurova 118. bölüm tek parça izle | Bir Zamanlar Çukurova son bölüm kesintisiz izle

Bir Zamanlar Çukurova 118. bölüm tek parça izle | Bir Zamanlar Çukurova son bölüm kesintisiz izle

Bir Zamanlar Çukurova 118. bölüm tek parça izlemek isteyenler son bölüm detaylarını araştırıyor. Hakan, Züleyha'ya kurşun sıkan kişinin peşine düşüyor ve Hakan yolun sonuna geliyor. Peki son bölümde daha neler oluyor? İşte Bir Zamanlar Çukurova son bölüm detayları...

1 Saat Önce
2021-12-30 15:43:31
Bir Zamanlar Çukurova 118. bölüm tek parça izle | Bir Zamanlar Çukurova son bölüm kesintisiz izle

Bir Zamanlar Çukurova 118. bölüm tek parça izlemek isteyenler son bölüm detaylarını araştırıyor. Hakan, Züleyha'ya kurşun sıkan kişinin peşine düşüyor ve Hakan yolun sonuna geliyor. Peki son bölümde daha neler oluyor? İşte Bir Zamanlar Çukurova son bölüm detayları...

Bir Zamanlar Çukurova 118. bölüm tek parça izle

Hakan, Züleyha'ya kurşun sıkanın peşinde!

Züleyha hastanede yaşam savaşı verirken Hakan yanından bir an olsun ayrılmaz. Züleyha'yı vuranın kim olduğunu ortaya çıkarmak için canını dişine takan Hakan, Vahap'tan şüphelenir ve onun saklandığı kulübeyi ateşe verir. Vahap'ın tüm planlarını alt üst etmesi üzerine Abdülkadir, Hakan'a neden zarar vermediğini açıklamak zorunda kalır. Abdülkadir'in büyük sırrı Vahap üzerinde şok etkisi yaratır.

Fikret, Züleyha ile olamayacağını bir kez daha anlıyor.

Züleyha'nın vurulduğunu öğrenen Fikret hastaneye koşar. Fikret, Hakan'dan hesap sormaya kalkınca Lütfiye, Fikret'i durdurur. Betül, Fikret'in ilgisizliğine gönül koyarken, Züleyha'nın Hakan'la nişanlandığını hastanede öğrenen Fikret hayal kırıklığı yaşar.

Hakan, yolu sonuna yaklaşıyor.

Hakan Gümüşoğlu ile ilgili ortaya çıkan iddia Çukurova'yı karıştırır. Hakan'ın gerçek kimliğinin açığa çıkması an meselesi haline gelir. Elinde Hakan'ın fotoğrafının olduğunu söyleyen gazeteci televizyona çıkıp Hakan Gümüşoğlu ile ilgili tüm bildiklerini açıklayacağını söyler. Konak ahalisi ekran başında Hakan Gümüşoğlu'nun fotoğrafını beklerken, Hakan geçmişinden kaçamayacağını anlar.

Bir Zamanlar Çukurova 118. Bölüm Tek Parça İzlemek İçin Tıklayınız...

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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