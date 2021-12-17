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TIMETURK / DİZİ - FİLM / Bir Zamanlar Çukurova 118. bölüm fragmanı izle

Bir Zamanlar Çukurova 118. bölüm fragmanı izle

Birçok ünlü ismin yer aldığı 118. bölüm fragmanı yayınlandı! Milyonlarca izleyiciye ulaşan ve yakından takip edilen Çukurova dizisinin yeni bölümü için büyük bir merak uyandırıldı. Yeni bölüm ne zaman? Bir Zamanlar Çukurova 118. bölüm fragmanı izle...

3 Saat Önce
2021-12-17 17:28:07
Bir Zamanlar Çukurova 118. bölüm fragmanı izle

Bir Zamanlar Çukurova yeni bölümüyle 24 Aralık Perşembe 20.00'de atv'de izleyebilirsiniz.

Bir Zamanlar Çukurova 118. bölüm fragmanı

Bir Zamanlar Çukurova dizisinin 118. bölüm fragmanı "Mehmet değil, Hakan Gümüşoğlu" başlığıyla paylaşıldı.

Başrollerinde Hilal Altınbilek, İbrahim Çelikkol, Kerem Alışık, Hande Soral, Hülya Darcan ve Bülent Polat gibi isimlerin yer aldığı Bir Zamanlar Çukurova dizisinin 118. bölüm fragmanı yayınlandı. Aşağıdaki linke tıklayarak fragmanı izleyebilirsiniz.

Bir Zamanlar Çukurova 118. bölüm fragmanı izlemek için TIKLAYINIZ...

Bir Zamanlar Çukurova Oyuncuları

Hilal Altınbilek (Züleyha), İbrahim Çelikkol (Hakan Gümüşoğlu), Kerem Alışık (Fekeli), Hande Soral (Ümit), Hülya Darcan (Lütfiye), Bülent Polat (Gaffur), Serpil Tamur (Haminne), Sibel Taşçıoğlu (Şermin), Selin Yeninci (Saniye), Selin Genç (Gülten), Aras Şenol (Çetin), Polen Emre (Fadik), Furkan Palalı (Fikret Fekeli), İlayda Çevik (Betül) ve Erkan Bektaş(Abdülkadir Keskin)

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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