Bir zamanlar Çukurova 100 bölüm izle | Bir zamanlar Çukurova son bölüm tek parça izle

Bir zamanlar Çukurova 100 bölüm izle | 10 Haziran Perşembe günü yayınlanan Bir zamanlar Çukurova 100. bölüm ile dizi yine milyonlarca kişiyi ekran başına bağladı. İlk bölümü 13 Eylül 2018 tarihinde yayımlanan Bir zamanlar Çukurova dizisi son bölümünde Sevda, Demir ve Züleyha için yine ilginç gelişmeler yaşandı. Bir zamanlar Çukurova'nın son bölümünü izleyemeyenler internetten Bir zamanlar Çukurova 100 bölüm izle seneğini arattırıyor. Bir zamanlar Çukurova son bölüm tek parça izle seçeneğini haberimizin detayında bulabilirsiniz.

Bir zamanlar Çukurova 100 bölüm izle | 10 Haziran Perşembe günü yayınlanan Bir zamanlar Çukurova 100. bölüm ile dizi yine milyonlarca kişiyi ekran başına bağladı. İlk bölümü 13 Eylül 2018 tarihinde yayımlanan Bir zamanlar Çukurova dizisi son bölümünde Sevda, Demir ve Züleyha için yine ilginç gelişmeler yaşandı. Bir zamanlar Çukurova'nın son bölümünü izleyemeyenler internetten Bir zamanlar Çukurova 100 bölüm izle seneğini arattırıyor. Bir zamanlar Çukurova son bölüm tek parça izle seçeneğini haberimizin detayında bulabilirsiniz.

ATV'nin sevilen dizisi Bir zamanlar Çukurova 100. bölümü ile izleyicisiyle buluştu. 10 Haziran Ğerşembe günü yayınlanan diziyi izleyiciler yine sluksuz izledi. Bir zamanlar Çukurova dizisinde evda, Demir ve Züleyha üçgeninde yeni gelişmeler yaşandı. Dizinin son bölümünü televizyondan izleyemeyenler diziyi internetten izlemek için araştırmaya başladı. Bir zamanlar Çukurova 100. bölüm izle çeneğini araştıran izleyiciler dizinin son bölümünü izlemek istiyor.

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA 100. BÖLÜMDE NE OLDU?

Bir zamanlar Çukurova dizisinin 100. bölümü bir kez daha reytinglerde üst sıralarda yer aldı. 10 Haziran Perşembe günü yayınlanan bölümün özeti de merak edilmeye başlandı. Bir zamanlar Çukurova 100. bölümde neler yaşandı? Sevda kızı için ve kızını korumak için elinden gelen herşeyi yapar. Sevda kızı için yaptığı planlar yolunda gitmeyince onun için konakta zor günler başlar. Sevda artık Demir bir düşmandır.

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA HAKKINDA

Bir Zamanlar Çukurova, Tims&B Productions imzalı, ilk bölümü 13 Eylül 2018 tarihinde yayımlanan, yönetmenliğini Murat Saraçoğlu'nun üstlendiği, senaryosunu Yıldız Tunç, Atilla Özel, Ayça Üzüm ve Selena Çağlayan'ın birlikte kaleme aldıkları Türk yapımı aşk, dram ve aksiyon türündeki televizyon dizisi.

BİR ZAMANLAR HANGİ GÜN SAAT KAÇTA BAŞLIYOR?

Bir zamanlar Çukurova dizisi her perşembe saat 20:00'de ATV ekranlarında yayınlanıyor.

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA NEREDE ÇEKİLİYOR?

Bir zamanlar Çukurova dizisinin nerede çekildiği de izleyiiler tarafından merak ediliyor. Bir zamanlar Çukurova Adana'da çekiliyor. Adana'nın eşsiz güzelliklerine dizide genişçe yer veriliyor. Adana'nın yanında Mersin'de de çekimler yapılıyor.

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA REYTİNG SONUÇLARI

Bir zamanlar Çukurova 10 Haziran Perşembe günü yayınlanan 100. bölümde yine milyonlarca kişi tarafından izlendi. 10 Haziran Perşembe reyting sonuçlarına baktığımızda Bir zamanlar Çukurova Totalde 1. sırada yer alıyor. AB'de ise 3. sırada yer aldı. İşte 10 Haziran Perşembe reyting sonuçları;

TOTAL İLK 10 PROGRAM

1 BIR ZAMANLAR CUKUROVA ATV

2 CAMDAKI KIZ KANAL D

3 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV

4 ESRA EROL'DA ATV

5 SURVIVOR TV8

6 BIR ZAMANLAR CUKUROVA (OZET) ATV

7 SELCUK TEPELI ILE FOX ANA HABER FOX

8 CAMDAKI KIZ (OZET) KANAL D

9 ATV ANA HABER ATV

10 HAVA DURUMU KANAL D

AB İLK 10 PROGRAM

1 CAMDAKI KIZ KANAL D

2 CAMDAKI KIZ (OZET) KANAL D

3 BIR ZAMANLAR CUKUROVA ATV

4 SELCUK TEPELI ILE FOX ANA HABER FOX

5 SURVIVOR TV8

6 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV

7 ESRA EROL'DA ATV

8 SURVIVOR EKSTRA TV8

9 MERKEZI ISTIHBARAT (Y.S) SHOW TV

10 HAVA DURUMU KANAL D

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.