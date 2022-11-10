Bir Peri Masalı 7. bölüm izle | Bir Peri Masalı son bölümde Zeynep hapse mi giriyor?

Bir Peri Masalı 7. bölüm izle | Fox TV'de yayınlanan ve büyük emek harcanan Bir Peri Masalı dizisinin son bölümü izleyicisini duygulandırdı. Dizinin 7. bölümünde Zeynep'in gerçekleri su yüzüne çıktı. Peki neler yaşandı? Bir Peri Masalı son bölümde Zeynep hapse mi giriyor? İşte detaylar...

Bir Peri Masalı 7. bölüm izle | Fox TV'de yayınlanan ve büyük emek harcanan Bir Peri Masalı dizisinin son bölümü izleyicisini duygulandırdı. Dizinin 7. bölümünde Zeynep'in gerçekleri su yüzüne çıktı. Peki neler yaşandı? Bir Peri Masalı son bölümde Zeynep hapse mi giriyor? İşte detaylar...

Bir Peri Masalı son bölümde Zeynep hapse mi giriyor?

Zeynep hakkındaki gerçekler bir bir su yüzüne çıkmaya başlamıştır. Zeynep, beyaz bayrak sallayıp yenilgiyi kabul etmek ister. Bu esnada Onur ve Zafer arasındaki savaş yeni başlamıştır. Zeynep aradan ne kadar çekilmek istese de etrafındakiler henüz buna izin vermeyecektir.

Bir Peri Masalı 7. bölüm izle

Her çarşamba izleyicisiyle buluşan Bir Peri Masalı dizisinin 7. bölümünü izlemek için TIKLAYINIZ...

Bir Peri Masalı 8. bölümde final mi yapacak?

Bir Peri Masalı'nın 7. bölümünün yayınlanmasının ardından gözler yapımcıların yapacağı açıklamaya çevrildi. Finali konuşulan dizinin reyting sonuçları sevindirmedi. Henüz konuyla ilgili bir açıklama yapılmadı.