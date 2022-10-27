Bir Peri Masalı 5. bölüm izle full | Fox TV Bir Peri Masalı son bölüm (5.bölüm) konusu ve izleme ekranı

Bir Peri Masalı 5. bölüm izlemek isteyenler araştırmalara başladı. Dizinin final yapacağına dair haberler, dizinin sevenlerini derinden üzüyor. Peki ama Bir Peri Masalı final yapacak mı, hangi bölümde final yapacak? Bir Peri Masalı son bölüm konusu ve izleme ekranı!

Bir Peri Masalı 5. bölüm izlemek isteyenler araştırmalara başladı. Dizinin final yapacağına dair haberler, dizinin sevenlerini derinden üzüyor. Peki ama Bir Peri Masalı final yapacak mı, hangi bölümde final yapacak? Bir Peri Masalı son bölüm konusu ve izleme ekranı!

Bir Peri Masalı 5.bölüm konusu

Bige'yi ifşa etmeleri hem Zeynep, hem de Neslihan ve Harika için ters teper. Onur, Bige ile daha da yakınlaşırken, Neslihan başta olmak üzere ailedeki herkese karşı sert bir tavır alır ve hepsini şirketten uzaklaştırır. Melis tarafından reddedilen Zafer ise Melis ile Zeynep arasındaki bağı çözmek konusunda kararlıdır. Ulaştığı bilgiler ile Zeynep'le yüzleştiğinde ise Zeynep'in yapması gereken önemli bir seçimi olacaktır.

Bir Peri Masalı 5. bölüm izle full

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Bir Peri Masalı final yapacak mı?

Başrollerini Alina Boz, Tarık Emir Tekin, Hazal Filiz Küçükköse gibi oyuncuların paylaştığı Bir Peri Masalı dizisinin final yapacağı iddiası gündeme geldi. Dizinin reyting oranları bir hafta daha ilerleyip ilerleyemeyeceğini belirleyecek.

Bununla birlikte Aleyna Boz'a Disney Plus'ın 2 yeni proje teklifi sunulacağı öğrenildi. Dolayısıyla Bir Peri Masalı bittiğinde Aleyna Boz'un başka bir film ya da dizide boy göstermesi bekleniyor.