DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
La Liga'da şampiyon Real Madrid oldu! Real Madrid 4-0 Espanyol
Trabzonspor - Antalyaspor maçını canlı izle! Süper Lig
Türkiye'de ilk! Elektrik enerjisinde 'üreterek tüketme'
Leeds United - Manchester City maçını canlı izle! İngiltere Premier Lig
Satürn, Mars, Venüs ve Jüpiter aynı çizgide buluşuyor
Ukraynalı komutan, Erdoğan’dan yardım istedi
Piyade Sözleşmeli Er Uzun şehit oldu
'Bir Düş Gördüm' filmi 6 Mayıs'ta vizyonda
Anadolu'nun en eski ahşap camileri
Maduro: Türkiye Venezuela'yı her koşulda destekledi
Kuruyan Sava Gölü uzaydan böyle görüntülendi
İlkan Akkac Kimdir? Nereli?
THY'den bayramda 259 ek sefer
Rusya, Ukrayna ordusunun kayıplarını açıkladı
Erdoğan: Bu ramazanda da mankurtların nefret suçlarına maruz kaldık

TIMETURK / DİZİ - FİLM / 'Bir Düş Gördüm' filmi 6 Mayıs'ta vizyonda

'Bir Düş Gördüm' filmi 6 Mayıs'ta vizyonda

Yönetmen Murat Çeri'nin birçok festivalden ödülle dönen filmi 'Bir Düş Gördüm' 6 Mayıs'ta sinemaseverlerle buluşacak.

1 Saat Önce
2022-04-30 18:06:16
'Bir Düş Gördüm' filmi 6 Mayıs'ta vizyonda

Sosyal medya hesabında paylaşımda bulunan Çeri, "Bir Düş Gördüm nihayet 6 Mayısta seyirciyle buluşuyor. Filmi ne zaman seyredebiliriz, nasıl seyredebiliriz diyenler, buyurun sinemaya." sözleriyle, vizyon tarihini duyurdu.

Yönetmenin ilk filmi olan "Bir Düş Gördüm" daha önce 11. Dada Saheb Phalke Film Festivali, Bangkok Thai Uluslararası Film Festivali, Nepal Uluslararası Film Festivali (NIFF), 10. Uluslararası New York Film Yapımcıları Festivali ve İskandinav Uluslararası Film Festivali'nin de aralarında bulunduğu çok sayıda uluslararası festivalden ödüller aldı.

Film hakkında

TRT'nin ortak yapımcılığında çekilen ve uluslararası ismi "In My Dream" olan filmin görüntü yönetmenliğini Durmuş Sorkut, kostüm tasarımını ise Ebru Tunçoktay üstlendi.

2018'de düzenlenen Boğaziçi Film Festivali'nde Bosphorus Film Lab'in finalistlerinden olan, aynı yıl Malatya Film Festivali'nden de "TRT Ön Alım Yapım Desteği" ile dönen "Bir Düş Gördüm"de ayrıca Nevzat Yılmaz, Harun Reha Pakoğlu, Ferda Işıl, İsmail Hakkı, Nurdan Albamya, Mustafa Halazaroğlu, Emin Yalçın, Fatih Dokgöz, İsmail Kavrakoğlu, Furkan Aydın Çelik, Muhammed Emir Balcı, Muhammed Yakup Baybars ve Yusuf Ekinci rol aldı.

Dokuz yaşındaki Tarık'ın bir trafik kazası sonrası başından geçenlere odaklanan "Bir Düş Gördüm" filminin konusu şöyle:

"Kazada babası hayatını kaybeden, annesi komaya giren Tarık hafıza kaybı yaşar. Geçmişiyle bağı sadece gördüğü simgesel düşlerdir. Kazadan sonra köye dedesinin yanına giden Tarık, bu yeni hayatını, düşlerini ve orada yaşadıklarını, hayata tutunma aracı olarak kullanır. Bu arada Tarık, annesi ölen bir sıpayı yaşatma çabasındadır."

.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş