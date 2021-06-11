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'Bir Deli Sevda' gerçek oldu: Erdinç Gülener ile Deniz Uğur dünya evine girdi

'Bir Deli Sevda' gerçek oldu: Erdinç Gülener ile Deniz Uğur dünya evine girdi

2017 yılında Bir Deli Sevda dizisinde karı-koca rolünü üstlenen Erdinç Gülener ve Deniz Uğur dünya evine girdi. Bir deli sevda oyuncuları evlendi mi? Erdinç gülener evlendi mi? Deniz uğur evlendi mi? İşte detaylar...

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11.06.2021 10:57:04
'Bir Deli Sevda' gerçek oldu: Erdinç Gülener ile Deniz Uğur dünya evine girdi

4 yıl once tanıştıkları dizide karı-koca rolünü üstlenen Erdinç Gülener ve Deniz Uğur çifti dünya evine girdi. İkili düğünlerini Gökçeda'da yakın arkadaşları ile birlikte yaptı. 

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Dört yıl önce birlikte rol alan ikiliden Erdinç Gülener daha önce verdiği bir röportajda, "Mesela biz Deniz'le karı-koca oynuyoruz ve ben çok rahat ediyorum. Deniz'in ne yapacağını gözünden anlıyorum. Konuşmadan anlaşabiliyoruz" demişti. Bu roportaj takipçilerinin aklını karıştıracak cinstendi. Günümüz şartlarında ‘bir deli sevda' yaşamak mümkün mü sizce? sorusuna ise Gülener, “Tabii ki mümkün. Sevda, aşk her zaman var. İlişkilerde biraz yıpranmış olabiliriz ama hâlâ delice sevdalar var ve bir yerlerde yaşanıyor, biliyorum.” derken Deniz Uğur ise, “Sevdanın her türü delicedir. Aşk dediğimiz şey çok mantıklı bir şey değil. Seçerek, ölçüp biçerek düşünerek karar veremezsin o duyguya. Zaman içinde tecrübe kazandıkça belki bu duyguyu dizginlemeyi öğreniyoruz. Daha mantıklı seçimler yapabiliyoruz. Ama bu da bir tercih.” yanıtını vermişti.

 

'Daha önce şiddet gördüm'

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Uğur daha önce verdiği bir röportajda ise, "Ben, geçmişte birçok kez şiddete maruz kaldım ve sesimi çıkarmakta zorlandım. Çünkü bunu açığa vurmanın beni ezik ve zayıf göstereceğinden korktum. Gururum elvermedi. Ne yaman çelişki, değil mi? Birçok ünlü kadının da şiddete maruz kaldığını ama “marka konumlandırması” zarar görmesin, kariyeri zedelenmesin diye bunun üzerini örttüğünü biliyorum" ifadelerini kullanmıştı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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