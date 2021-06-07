Bir Deli Sevda dizisinde birliktelerdi… Deniz Uğur ile Erdinç Gülener evleniyor

4 yıl önce yayınlanan Bir Deli Sevda dizisinde birlikte rol alan Deniz Uğur ile Erdinç Gülener evleniyor.

Deniz Uğur, oyuncu meslektaşı Erdinç Gülener ile haftaya evleniyor.

Erdinç Gülener konuyla ilgili olarak, “Evet doğru ama çok az kişi biliyor nasıl öğrendiniz. Deniz Hanım nikah için sağlık raporu aldı ama ben almadım” dedi.

Hürriyet'ten İsmail Bayrak'ın haberine göre; Deniz Uğur ise "Evet doğru, nikah tarihini Erdinç bey ile birlikte açıklarız" ifadelerini kullandı.

Dört yıl önce birlikte rol alan ikiliden Erdinç Gülener daha önce verdiği bir röportajda, "Mesela biz Deniz'le karı-koca oynuyoruz ve ben çok rahat ediyorum. Deniz'in ne yapacağını gözünden anlıyorum. Konuşmadan anlaşabiliyoruz" demişti.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.