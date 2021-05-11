Televizyon-dizi eleştiri yazarı Yüksel Aytuğ ‘Millet ekranda eğlence istiyor’ başlıklı yazısında ekranlardaki dizilerin içeriğine eleştiri getirirken, bazı programlara tepki gösterdi

Bıktık, sıkıldık, gına geldi... Neden mi? Dizilerdeki bol acılı dramlardan, haber bültenlerindeki şiddetten, tartışma programlarındaki gerginlikten...

En masum görünümlü dizide bile gözyaşı sel oluyor. Aşk dizisi diye başlayan hikayede üç hafta sonra kurşunlar vızıldıyor. Aşk dedikleri asla iki kişi arasında yaşanmıyor. Mutlaka bir üçüncü dahil olacak, içlerinden biri acı çekecek. Entrikasız senaryo yok. Hayat olmuş size koca bir satranç tahtası. Karşılıksız sevgiye, hesapsız iyiliğe rastlayana aşk olsun. Her bölüm 30 kişinin öldürüldüğü mafya dizileri ile aile dramlarının eksik olmadığı reality şovları saymıyorum bile...

Haber bültenleri RTÜK'ün sözde 'aile' logosu ile yayınlanıyor. Ama gel de ailece izle. Ben kızım görmesin diye, bültenleri kayda alıp o uyuduktan sonra izliyorum. Haber bülteni değil sanki olayın eksik olmadığı Adana Adliyesi'nden canlı yayın... Katiller, tecavüzcüler, sapıklar, hırsızlar, gaspçılar, sahtekarlar, şiddet sevdalıları resmi geçit yapıyor. Belli ki 'iyi haber', haberden sayılmıyor.

Siyasi tartışma programlarını izlemek için mutlaka yatıştırıcı almak gerekiyor. Küfürler, hakaretler, kavgalar, stüdyoyu terk etmeler... Bunları yapanlar da sözde 'aydın' geçinen koca koca vekiller, gazeteciler, uzmanlar... Spor programlarındaki pek çok sözde tartışma da kıraathane düzeyini aratmıyor.

Millet zaten korku tünelinden geçiyor. Pandemi artık ölüm-kalım savaşına döndü. Günde 20-30 bin kişi hastalanıyor, 300-350'si ölüyor. Dükkanını kapatan kapatana... İşsiz kalanlar kara kara düşünüyor. Böyle bir ortamda evine tıkılıp kalanlar da doğal olarak televizyonu açtığında eğlenmek, azıcık kafayı dağıtmak istiyor ama nerdeee?

Dram kokulu iddialı dizilerin birer birer reyting hüsranına uğrayıp, ekrandan elenmesinin sebebi işte bu metal yorgunluğu. Millet, vicdan sağarak yapay dram üretenlerden artık yıldı. Ekran karşısında eğlenmek istiyor, sadece eğlenmek...

Yıllar sonra İbo Show'un, Sibel Can'ın, Volkan Konak'ın aynı günlerde ekrana dönmesi tesadüf değil. Bu hamlenin gerçek sebebi, yukarıda anlattıklarım. Pandemi, müziğin sesini kesti. Ne konser var, ne sahne, ne yeni albüm... Bu mental kuraklığa tek çare, televizyondaki eğlence olabilir. Yıllardır kapalı kalan Flash TV'nin yeniden açılmasına karar verilmesi de bu durumu işaret ediyor.

'Dünya yansa bir tutam otu yanmayan kanal' olarak ün yapan, en acılı günlerde bile ekranından halayı eksik etmeyen Flash TV'ye muhtaç olacağımız kimin aklına gelirdi?

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.