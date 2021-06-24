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Bihter Ziyagil 11. yılında unutulmadı: Sosyal medyada gündem oldu!

Türk televizyon dünyasının en popüler dizilerinden olan Aşk-ı Memnu başrollerinden Bihter Ziyagil'in 11. ölüm yıl dönümü sebebi dizi takipçileri, Twitter'da #bihterziyagil etiketi ile birlikte ünlü karakteri andı. Aşk-ı Memnu ne zaman vizyona girdi? Aşkı-ı Memnu ne zaman final yaptı? İşte detaylar...

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Google News - Timeturk
24.06.2021 10:54:53
Bihter Ziyagil 11. yılında unutulmadı: Sosyal medyada gündem oldu!

Başrollerini Beren Saat, Kıvanç Tatlıtuğ, Hazal Kaya, Selçuk Yöntem ve Nebahat Çehre'nin paylaştığı Aşk-ı Memnu, 2008 yılında izleyici ile buluşmuştu. İşlenilen konu, oyunculuklar ve kullanılan mekanlar ile yıllar geçtikçe akıllarda yer eden bir dizi olmayı başardı. Aşk-ı Memnu 24 Haziran 2010'da görkemli bir final ile ekranlara veda etti. Final bölümünde, aşkı ve evliliği arasında kalan Bihter Ziyagil, Behlül'ün ihanetine intiharı ile karşılık verdi. Bihter Ziyagil'in ölüm yıldönümü sosyal medyada üzüntü ile anıldı.

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İşte #bitherziyagil etiketli bazı tweetler

* Sene-i devriye... Bir ikon aşkın, tutkunun, vazgeçememnin en saf hali #bihterziyagil

* Bugün ölümünün 11. yılı ve hala ilk gün gibi kalbimizde..

* “Ben öldükten sonra mezarıma çiçek bırakmanla ilgilenmiyorum. Ben yaşarken bahçelerimi yaktın.”

* Bugün Türk televizyon tarihinin en iyi işlenmiş, en derin kadın karakterinin 11. ölüm yıl dönümü. Yine unutulmadın kraliçem Kırık kalp #BihterZiyagil

* O ölmesin diye beni öldürüyorsun. Nihal tek nefeste sönüverecek çiçek; peki ya Bihter?'#bihterziyagil

* Bihter'in şu bakışına bir 50 yıl daha ağlarım... #bihterziyagil

 

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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