Bergen kimdir? Filmi yapılan Bergen’in hayat hikayesi nedir?

Yüzüne kezzap atılan ve sonrasında öldürülen Bergen’in acı dolu hayatının konu alınacağı film izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Oyuncu Farah Zeynep Abdullah, Erdal Beşikçioğlu ve Tilbe Saran’ın oynadığı Bergen filminin vizyon tarihi 4 Mart 2022 olarak açıklandı. Peki, Bergen kimdir ve kim tarafından öldürüldü?

Yapımcılığını Mine Şengöz'ün yaptığı, senaryosunu Yıldız Bayazıt ve Sema Kaygusuz'un yazdığı, yönetmenliğini Caner Alper ve Mehmet Binay'ın yaptığı film 4 Mart 2022 tarihinde gösterime girecek. Filme konu olan Bergen hakkında birçok konu merak ediliyor. İşte merak edilen haberin detayı…

Bergen kimdir ve hayat hikayesi nedir?

Bergen yani Belgin Sarılmışer, 16 Temmuz 1960'da Mersin'de dünyaya geldi. Anne ve babasının boşanmasının ardından annesi Sebahat Çakır'la 1966'da Ankara'ya yerleşti. Yenimahalle Yunus Emre İlkokulundan sonra Ankara Devlet Konservatuarı Piyano bölümüne girdi ama maddi sıkıntılar nedeniyle okuldan ayrılmak zorunda kaldı. Daha sonra da yaşını büyüterek bir süre PTT'de çalıştı.

1979'da arkadaşlarıyla eğlenmek için gittiği Feyman Gece Kulübü'nde sahneye çıktıktan sonra çalışması için aldığı teklifi kabul etti. Feyman Gece Kulübünde Grup Lokomotif orkestrası ile birlikte sahne aldı. Ankara'dan sonra iş için Adana'ya giden Bergen, burada Halis Serbes'le tanıştı ve bir yıl sonra da evlendi. Bu evlilikten sonra Bergen'in hayatı değişmeye başladı. 1982 yılında Atlas Plak'tan ‘Şikâyetim var'ı çıkaran Bergen, bir yandan da eşinden şiddet görüyordu. Bu şiddete dayanamayan Bergen, kocasından kaçtı. Ancak Ekim 1982'de İzmir'de çalışırken kocasının azmettirmesiyle yüzüne kezzap atıldı. Bu saldırıda tek gözünü kaybeden ve vücudun büyük bir kısmı yanan Bergen, tedavi sonrası Kibariye'yi meşhur eden ‘Kim bilir?' şarkısının bestecisi Cengiz Özşeker tarafından ikna edilip sahneye çıkarıldı.

1985'e kadar Cengiz Özşeker'in sahibi olduğu İzmir Pırlanta Pavyon'da sahne alan sanatçı, patronuyla birlikte ‘Kardeşiz Kader' isimli bir kaset hazırladı ve Yaşar Kekeva'ya gönderdi. Bergen'i beğenen Yaşar Kekeva, sanatçıyı İstanbul'a davet etti. ‘İnsan Severse'yi Burhan Bayar'ın müzik yönetmenliğinde çıkaran sanatçı 1986 yılının sonlarına doğru yaptığı ‘Acıların kadını' ile şöhrete kavuştu.

Bergen 1987 yılında, Acıların Kadını filminde Yalçın Gülhan, Asuman Arsan ve Meral Niron'la kamera karşısına geçti. Büyük bir hayran kitlesi edinen Bergen, konser için gittiği Adana'da uğradığı bıçaklı saldırıdan son anda kurtuldu. Yoğun bir ilgiyle karşılanan albümün tanıtım turnelerine başlayan sanatçı 14 Ağustos 1989'da boşandığı eşi Halis Serbes tarafından kurşunlanarak öldürüldü. Memleketi Mersin'de defnedildi.

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