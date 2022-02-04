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Bergen filmi ne zaman vizyona girecek? Vizyon tarihi açıklandı mı?
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TIMETURK / DİZİ - FİLM / Bergen filmi ne zaman vizyona girecek? Vizyon tarihi açıklandı mı?

Bergen filmi ne zaman vizyona girecek? Vizyon tarihi açıklandı mı?

Birçok filmseverin merakla beklediği ve başrolünde Farah Zeynep Abdullah'ın yer aldığı 'Bergen' filminin vizyon tarihi açıklandı. Bergen filmi ne zaman vizyona girecek? Bergen filmi vizyon tarihi? Bergen filmi çıktı mı ? Bergen filmi oyuncuları kim? İşte detaylar...

1 Saat Önce
2022-02-04 13:15:00
Bergen filmi ne zaman vizyona girecek? Vizyon tarihi açıklandı mı?

BERGEN FİMİ KONUSU NEDİR?

Bergen filmi, şarkı söyleme gücü ve yaşadıklarıyla kamuya mal olmuş bir sanatçı olan Belgin Sarılmışer'in hayatını konu alıyor.

BERGEN FİLMİ OYUNCULARI VE KADROSU KİMLERDEN OLUŞUYOR?

Yapımcılığın Mine Şengöz'ün üstlendiği, senaryosunu Yıldız Bayazıt ve Sema Kaygusuz'un kaleme aldığı, yönetmenliğini Caner Alper ve Mehmet Binay'ın yaptığı film oyuncu kadrosuyla da dikkat çekiyor. Farah Zeynep Abdullah'la birlikte, Erdal Beşikçioğlu ve Tilbe Saran'ın başrolleri paylaştığı filmde ayrıca Nergis Öztürk, Ali Seçkiner Alıcı, Ahmet Kayakesen, Arif Pişkin, Şebnem Sönmez, Nurcan Eren ve Suzan Kardeş rol alıyor. Filmin müzikleri ise usta sanatçı Mazlum Çimen'e ait.

BERGEN FİLMİ NE ZAMAN VİZYONA GİRECEK?

Filmseverler ve Bergen hayranlarının merakla beklediği Bergen filmi 4Mart'ta seyirciyle buluşacak. .

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