Bergen filmi gişe rakamları | Bergen filmini kaç kişi izledi? Bergen'e kaç kişi gitti? Şarkıcı Bergen'in hayatını anlatan Bergen filminin gişe rakamları yapımcıları ve oyuncuları sevindirdi. Filmin gişe başarısına dair değerlendirmelerde bulunan başrol oyuncusu Erdal Beşikçioğlu 'Filmin bu kadar çok izlenmesi bizi de şaşırttı. Evet, bir şeyler bekliyorduk ama sosyal bir harekete dönüşmesini beklemiyorduk' dedi. Peki Bergen filmini kaç kişi seyretti?

Bergen Türk arabesk müziği tarihine adını altın harflerle yazdırmış bir şarkıcıydı. Oldukça dramatik bir hayat öyküsü olan Bergen'in hayatı beyaz perdeye aktarıldı. Başrollerinde Farah Zeynep Abdullah ve Erdal Beşikçioğlu'nun rol aldığı Bergen filmi gişede yapımcıları mutlu etti. Bergen filminin gişe başarısı hakkında konuşan başrol oyuncusu Erdal Beşikçioğlu, “Filmin bu kadar çok izlenmesi bizi de şaşırttı” dedi.

Bergen filmini kaç kişi izledi?

Filmin başrol oyuncularından Erdal Beşikçioğlu filmin gişe başarısı hakkında konuştu. Beşikçioğlu projede, Bergen'in yüzüne kezzap atıp ardından da onu öldüren eşi Halis Serbest'e hayat verdi. Gişe rekorları kıran Bergen filmi, gösterimdeki üçüncü haftasını geride bırakırken, seyircicen yoğun ilgi görerek toplamda 4 milyon seyirciyi aşmayı başardı.

Bergen filmi gişe rakamları

Pandemi de zor günlerden geçen sinema salonlarını yeniden dolduran ‘Bergen', 17 günde 4 milyon 94 bin 43 seyirciyi sinema solanlarına çekti. Box Office Türkiye'de yer alan ‘tüm zamanlar seyirci rekorları' sayfasına göre ‘Bergen', üçüncü hafta sonunda 720 bin 96 kişi tarafından izlendi ve ‘üçüncü hafta sonu performansları'nın baz alındığı listede ‘Recep İvedik 5'e ait rekoru kırdı.

"Filmin bu kadar çok izlenmesi bizi de şaşırttı"

Beşikçioğlu, “Pandemi sonrası salonların doluyor olması çok keyif verici. Umarım diğer filmler de hak ettikleri karşılığı bulur. Filmin bu kadar çok izlenmesi bizi de şaşırttı. Evet, bir şeyler bekliyorduk ama sosyal bir harekete dönüşmesini beklemiyorduk" açıklamasında bulundu.

Bergen filmi hakkında

Bergen, 4 Mart 2022 tarihinde vizyona girmiş olan, senaryosunu Sema Kaygusuz ve Yıldız Bayazıt'ın kaleme aldığı, yönetmenliğini Mehmet Binay ve Caner Alper ikilisinin yaptığı, Farah Zeynep Abdullah'ın başrolünde yer aldığı biyografik ve dram türündeki Türk yapımı sinema filmi. Şarkıcı Bergen'in hayat hikayesi anlatılmaktadır.

Bergen filmi oyuncuları ve karakterleri

Farah Zeynep Abdullah - Bergen (Belgin Sarılmışer)

Tilbe Saran - Sabahat

Erdal Beşikçioğlu - Halis Serbest

Nergis Öztürk - Nadire

Şebnem Sönmez - Suna

Ahmet Kayakesen - Abdullah

Arif Pişkin - Selahattin

Suzan Kardeş - Komşu

Cemal Günbaş - Erdal

Ali Seçkiner Alıcı - Cevdet .