Bergen filmi fragmanı yayınlandı! Bergen ne zaman vizyona girecek?

Bergen filmi fragmanı yayınlandı. Bergen ne zaman vizyona girecek? Bir dönemin aşk şarkılarının kraliçesi olarak bilinen Bergen'in hayat hikayesini konu edinen 'Bergen' filminin ilk fragmanı yayınlandı. gençliğinde Bergen'in şarkılarını dinleyen milyonlarca kişi şimdi hayat hikayesini izlemek için gün sayıyor. Peki ama Bergen filmi ne zaman vizyona girecek? İşte Bergen filmi tarihi...