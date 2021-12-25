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TIMETURK / DİZİ - FİLM / Bergen filmi fragmanı yayınlandı! Bergen ne zaman vizyona girecek?

Bergen filmi fragmanı yayınlandı! Bergen ne zaman vizyona girecek?

Bergen filmi fragmanı yayınlandı. Bergen ne zaman vizyona girecek? Bir dönemin aşk şarkılarının kraliçesi olarak bilinen Bergen'in hayat hikayesini konu edinen 'Bergen' filminin ilk fragmanı yayınlandı. gençliğinde Bergen'in şarkılarını dinleyen milyonlarca kişi şimdi hayat hikayesini izlemek için gün sayıyor. Peki ama Bergen filmi ne zaman vizyona girecek? İşte Bergen filmi tarihi...

49 Dakika Önce
2021-12-25 21:09:48
Bergen filmi fragmanı yayınlandı! Bergen ne zaman vizyona girecek?

Bergen filmi fragmanı yayınlandı. Bergen ne zaman vizyona girecek? Bir dönemin aşk şarkılarının kraliçesi olarak bilinen Bergen'in hayat hikayesini konu edinen "Bergen" filminin ilk fragmanı yayınlandı. gençliğinde Bergen'in şarkılarını dinleyen milyonlarca kişi şimdi hayat hikayesini izlemek için gün sayıyor. Peki ama Bergen filmi ne zaman vizyona girecek? İşte Bergen filmi tarihi...

Bergen filmi fragmanı yayınlandı!

Bergen filminin ilk fragmanı yayınlandı. Farah Zeynep Abdullah'ın başrolünde oynadığı filmin yönetmenliğini Caner Alper ve Mehmet Binay üstleniyor.

Bergen filmi fragmanı için TIKLAYINIZ...

Bergen'in annesi - Tilbe Saran

Bergen'in arkadaşı - Nergis Özetürk

Bergen'in abisi - Çağdaş Tekin

Bergen'in ablası - Damla Cercisoğlu

Gazino Patronu - Ali Seçkiner Alıcı

Bergen ne zaman vizyona girecek?

Birçok ünlü ismin yer aldığı Bergen filmi 2022 Şubat ayında vizyona girmesi planlanıyor.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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