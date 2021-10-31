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Benim Hayatım Pelin Uluksar kimdir? Hangi dizilerde oynadı?
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TIMETURK / DİZİ - FİLM / Benim Hayatım Pelin Uluksar kimdir? Hangi dizilerde oynadı?

Benim Hayatım Pelin Uluksar kimdir? Hangi dizilerde oynadı?

Benim Hayatım dizisi bu akşam Star Tv ekranlarına bu akşam merhaba dedi. Benim Hayatım dizisi Star Tv ekranlarında saat 20.00 de yeni bölümleri ile ekranlarda işte tüm detaylar .

13 Dakika Önce
2021-10-31 23:07:43
Benim Hayatım Pelin Uluksar kimdir? Hangi dizilerde oynadı?

Uzun zamandır beklenen "Benim Hayatım" dizisi nihayet bu akşam Star Tv ekranlarında izleyiciyle buluştu. Her hafta pazar günleri ekrana gelecek olan dizi hakkında bazı bilgileri paylaşalım.

 

Benim Hayatım dizisi Star Tv ekranlarında saat 20.00 de yeni bölümleri ile ekranlarda işte tüm detaylar ve gelişmeler...

 

Pelin Uluskar, Benim Hayatım dizisinde Ahu karakteri ile ekranlarda yerini alacak. Yılmaz karakterinin sağ kolu ve asistanı olarak izleyeceğimiz Pelin Uluskar, aynı zamanda şirket içerisinde olan her şeyi evdekilere de anlatarak bilgi verir ve her iki tarafı da dengede tutmaya çalışan bir karakterdir. Bu sezonda Star Tv ekranlarında yer alacak yeni dizi bugün yani pazar akşamı ekranlara merhaba dedi ve bakalım sevilerek izlenecek ve reytingleri ile yüz güldürecek mi izleyerek göreceğiz. 

PELİN ULUSKAR KİMDİR

1994 doğumlu Pelin Uluskar terazi burcudur. Yeditepe üniversitesi tiyatro bölümünden mezun olan Pelin Uluskar 1.72 boyundadır. Diksiyon ve oyunculuk dersleri de alan Uluskar, oyunculuk hayatına Patos reklamıyla başlamıştır. 

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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