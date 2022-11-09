Ben Bu Cihana Sığmazam 8. bölüm izle tek parça | Atv'nin reyting rekorları kıran ben bu cihana sığmazam dizisinin yeni bölümü yayınlandı. Dizinin yeni bölümünde aile için yeni kurallara koyuldu. Peki neler yaşandı? İşte detaylar...

Ben Bu Cihana Sığmazam 8. bölüm izle tek parça | Atv'nin reyting rekorları kıran ben bu cihana sığmazam dizisinin yeni bölümü yayınlandı. Dizinin yeni bölümünde aile için yeni kurallara koyuldu. Peki neler yaşandı? İşte detaylar...

Ben Bu Cihana Sığmazam 8. bölüm izle tek parça

Atv'de her salı yayınlanan Ben bucağına sığmasam dizisinin 8 bölümünü izlemek için TIKLAYINIZ...

Ben Bu Cihana Sığmazam 8. bölüm özeti

Ben bu cihana sevmezsem dizisinin yeni bölümünde;

Cezayir Sabit'in olası bir saldırısına karşı hem Leyla hem de Firuze'nin yaşadığı evlerde olağanüstü önlemler almak zorunda.

Canan Firuze'nin bebeği aldırmak istediğini Gülendam'a söyler. Asım kaptan Ekabir ve Cezayir yeni bir strateji belirlemek adına bir araya gelirler. Devamı ve daha fazlası Ben Bu Cihana Sığmazam dizisinin yeni bölümünde...

Sabit beklenmedik anda hamle yapar!

Dizin yeni bölümünde cezaevi'den intikam almak için fırsat kolayan sabit kimsenin beklemediği bir anda saldırıya geçer. Kimse yaralanacak mı ölecek mi, bilinmemektedir.