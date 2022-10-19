Ben Bu Cihana Sığmazam 5. bölüm izleme ekranı | Ben Bu Cihana Sığmazam 5. bölüm full izle tek parça

Ben Bu Cihana Sığmazam 5. bölüm izleme ekranı | ATV'nin sevilen dizisi yine reytingleri alt üst etti. Salı akşamlarının reyting rekortmeni dizisinde, Cezayir'in altın yüklü tırı da yolda saldırıya uğraması çok konuşuldu. İşte son bölüm detayları ve Ben Bu Cihana Sığmazam 5. bölüm linki.

Ben Bu Cihana Sığmazam 5. bölüm izleme ekranı | ATV'nin sevilen dizisi yine reytingleri alt üst etti. Salı akşamlarının reyting rekortmeni dizisinde, Cezayir'in altın yüklü tırı da yolda saldırıya uğraması çok konuşuldu. İşte son bölüm detayları ve Ben Bu Cihana Sığmazam 5. bölüm linki.

Ben Bu Cihana Sığmazam 5. bölüm izleme ekran

Leyla, Gülendam'a ultrason resminin hesabını sorar. Ömer Asaf ve Azamet, Yakup'un yerine geçen kardeşi Habip'in nasıl birisi olduğunu araştırırken başlarını derde sokarlar. Lokman, Asım Kaptan'ı ziyaret ederek Yakup'un öldürülmesiyle bir ilgisinin olup olmadığını anlamaya çalışır.

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Dizinin devamında neler yaşandı?

Bekir'in alacaklıları Meltem'i kaçırarak Bekir'e bir gözdağı vermek isterler. Cezayir, olaya müdahale etmek zorunda kalır. Cezayir ve ekibi, 17 yıl önce kullandıkları ofislerini tekrar açarlar ve burada yapılan ilk toplantıda Cezayir'in ölmeden önce Ethem'e yüklü miktarda altın emanet bıraktığı ortaya çıkar. Atakan, hiçbir illegal işe bulaşmaması için Cezayir'i son kez uyarır. Lokman, bir hacker olan kızı Melike'yi ofise getirerek Cezayir ve diğer elemanlarla tanıştırır.