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TIMETURK / DİZİ - FİLM / Belgeseli 8 ödül alan Trabzonlu 'Robinson Nine': Gururlandım

Belgeseli 8 ödül alan Trabzonlu 'Robinson Nine': Gururlandım

38 yıldır Karakısrak Yaylası'nda yaz-kış tek başına yaşayan ve yörede ‘Robinson Nine’ olarak tanınan Fadime Kayacı'nın (88) hayatının anlatıldığı belgesel 8 ödül aldı

2 Saat Önce
2022-02-07 20:26:24
Belgeseli 8 ödül alan Trabzonlu 'Robinson Nine': Gururlandım

Trabzon'un Tonya ilçesinde yeğeninin ölümünden sonra küstüğü köyüne dönmeme kararı alıp, 38 yıldır Karakısrak Yaylası'nda yaz-kış tek başına yaşayan ve yörede ‘Robinson Nine' olarak tanınan Fadime Kayacı'nın (88) hayatının anlatıldığı belgesel, Türkiye'nin yanı sıra, ABD, Almanya ve İtalya'daki uluslararası belgesel film festivallerinde 8 ödüle layık görüldü.

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Hayatının konu edildiği belgeselin ödül kazanmasının kendisini mutlu ettiğini anlatan Kalaycı, "Gururlandım” dedi.

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Tonya'nın 1900 rakımlı Karakısrak Yaylası'nda yaz aylarını geçiren Fadime Kayacı'nın, 1984 yılında yanına gelen yeğeni Ali Haydar Kayacı (14), sara nöbeti geçirdi.

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Yaylada ot toplayan Fadime Kayacı, döndüğü evde yeğeninin cansız bedeniyle karşılaştı.

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Yaylada toprağa verilen yeğeninin ölümüne çok üzülen Fadime Kayacı, o tarihten sonra yakınlarının ısrarına karşın bir daha köyüne dönmedi.

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Kayacı, zorlu kış mevsiminde kimsenin kalmadığı yaylayı, kendine yurt edindi.

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İlçede 2011 yılında yapılan 'En beğenilen ev kadını' anketinde birinci seçilen, ilerleyen yaşına rağmen cesurca yaşam tarzı nedeniyle 'Robinson Nine' olarak bilinen Fadime Kayacı'nın, hayatı belgesele de konu oldu.

BELGESELE 8 ÖDÜL

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Yönetmen Orhan Tekeoğlu ve yapımcı eşi Nurhan Tekeoğlu, Fadime Kayacı'nın hayatının belgesele taşıdı.

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Tekeoğlu çiftinin yaklaşık 1 ayda çekimlerini yaptığı belgeselde, Kayacı, kamera karşına geçti, yayladaki zorlu yaşamı ve hayat mücadelesini anlattı.

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Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın desteklediği 'Fatma Kayacı'nın bilinmeyen hikâyesi' adlı belgesel, Türkiye'nin yanı sıra, ABD, Almanya ve İtalya'daki uluslararası belgesel film festivallerinde 8 ödüle layık görüldü.

GURURLANDIM'

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Hayatını konu alan belgeselin ödüller kazanmasından çok memnun olduğunu söyleyen Kayacı, “Hazırlayanlardan Allah razı olsun. Yaylada yalnız başıma yaşayışımın belgeseli ödül aldı. Belgeselin çekildiği zaman ineğim de vardı. Şimdi sadece kedim ve köpeklerim var. Belgeselin ödül almasından gururlandım” dedi.

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DHA .

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