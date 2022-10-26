Beklenen oldu: Dünyayla Benim Aramda 2. sezon ne zaman? Yeni sezon çıkacak mı? Dizi bitti mi?

Disney+ için üretilen orijinal Türk dizisi Dünyayla Benim Aramda'nın 1. sezonu bitti. Dizi tutkunları yayınlanan 8. bölümün ardından merakla 2. sezonun yayınlanmasını bekliyor. İlk bölümü 14 Eylül'de Disney Plus'ta yayınlanmaya başlanan dizinin final bölümü 26 Ekim Çarşamba günü platformda yayınlandı. Dünyayla Benim Aramda 2. sezon ne zaman? Yeni sezon çıkacak mı? Dizi bitti mi? soruları ise Disney Plus izleyicileri tarafından sıkça sorulmaya başlandı.

Ülkemizde Haziran ayında yayın hayatına başlayan Disney Plus kısa sürede abone sayısını katlayarak artırdı. 3 milyon abone sayısına doğru ilerleyen platform Türk dizi ve filmlerine ağırlık veriyor. Sevilen oyuncuları kadrosuna dahil eden Disney Plus'ın son dizisi Dünyayla Benim Aramda ise platformun en çok izlenen dizileri arasına girmeyi başardı. İlk bölümü 14 Eylül'de yayınlanan dizinin birinci sezonu sona erdi. Dizi severler Dünyayla Benim Aramda 2. sezon ne zaman başlayacak? Yeni sezon olacak mı? sorularına yanıt arıyor. İşte Dünyayla Benim Aramda dizisine dair son gelişmeler.

Dünyayla Benim Aramda 2. sezon ne zaman?

Dünyayla Benim Aramda platformun en sevilen Türk dizileri arasına girmeyi başardı. Dizi konusu ve oyuncu kadrosu ile izleyicilerden tam not almayı başardı. Başrollerinde Demet Özdemir, Buğra Gülsoy, Hafsanur Sancaktutan ve Metin Akdülger gibi isimlerin yer aldığı dizi ilk bölümleri ile 14 Eylül'de yayınlandı. Dizi haftalık olarak yeni bölümleri ile izleyicisiyle buluşuyordu. 26 Ekim'de yayınlanan 8. bölüm ile dizi final yaptı. Dünyayla Benim Aramda 2. sezon çıkış tarihi merak ediliyordu. Dünyayla Benim Aramda 2. sezonun ne zaman başlayacağına dair henüz resmi bir açıklama gelmedi.

Dünyayla Benim Aramda yeni sezon çıkacak mı?

Dünyayla Benim Aramda dizisinin 1 sezonluk bir proje olduğu beliritliyor. Dizinin 2. sezonunun çıkıp çıkmayacağı konusunda ise henüz yapımcılardan ve yayıncıdan bir duyuru gelmedi.

Dünyayla Benim Aramda bitti mi?

Dizi 26 Ekim Çarşamba günü yayınlanan 8. bölüm ile ekranlara veda etti.

Dünyayla Benim Aramda kaç bölüm?

Dizinin i lk bölümleri 14 eylül'de yayınlandı. Dizinin son ve 8. bölümü 26 Ekim'de gösterime girdi. Dizi toplamda 8 bölümden oluşuyor.

Dünyayla Benim Aramda konusu nedir?

Dünyayla Benim Aramda Disney+ için özel olarak üretilen dram ve romantik türdeki Türk internet dizisidir. Dizi büyük bir tutkuyla başlayan fakat zamanla aralarındaki bu büyük aşkın artık eskisi gibi olmadığını fark eden bir kadının ilişkisini kurtarmak adına sosyal medya üzerinden oynadığı oyunu ve beraberinde yaşananları bağlılık kavramı üzerinden seyircisine aktarıyor.

Dünyayla Benim Aramda yayın tarihleri

1. Bölüm: 14 Eylül

2. Bölüm: 14 Eylül

3. Bölüm: 21 Eylül

4. Bölüm: 28 Eylül

5. Bölüm: 5 Ekim

6. Bölüm: 12 Ekim

7. Bölüm: 19 Ekim

8. Bölüm: 26 Ekim .