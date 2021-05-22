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Bedir Acar: Filistin'e Veda'yı izleyin...

Filistin'in dramını dünyaya duyurmaya çalıştığı şarkısıyla sosyal medyayı sallayan Mısırlı Eman Askar örneğinden hareketle 'Filistin'e Veda' filmini tavsiye eden Bedir Acar, bu filmin 'yahudi dramı' işlendiği takdirde tüm dünyada bilinen bir film olacağına dikkat çekti. Bir dönem gösterildiği ülkelerde yasaklandığı da iddia edilen film hakkında Acar'ın yazısından ilgili bölüm...

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Google News - Timeturk
22.05.2021 11:15:18
Bedir Acar: Filistin'e Veda'yı izleyin...

Adı 'Filistin'e Veda'...

Bana kalırsa Filistin meselesinde, başından itibaren neler olup bittiğini en iyi anlatan filmlerden biri... Hatta (gördüklerim arasında) birincisi...

İsrail'in kuruluş tarihi olan 1948'den bugüne Yahudilerin Filistinlilere karşı (sistemli şekilde) uyguladıkları zulümlerin, sürgünlerin, katliamların başlangıç hikayesi diyebiliriz bu film için.

Yani öz vatanında parya yapılan bir milletin dramı...

Osmanlı sonrası Filistin'de, 30 yıl süren İngiliz manda yönetimi dönemi var. Bu zaman zarfında kurulan devlet düzeni, İngilizlerin Filistin'den çekilmesiyle birlikte Yahudilere bırakıldı.

İngilizlerin yaptığı bir anlamda, Yahudilere tüm kurumlarıyla işleyen bir devlet hediye etmekti.

Bu yerli halkı sürülmüş hazır bir devletti.

İngilizlerin Filistin'den ayrılmalarının hemen ardından Yahudi gruplar silahlı eylemlerini artırdı.

Sonuç itibariyle tüm şehirlerde Filistinlilerin evleri yağmalanarak dışarıdan gelen Yahudi yerleşimcilere açıldı.

Bu bir İsrail 'devlet' politikasıydı ve halen de öyle.

İranSeyfullah Dad'ın yönettiği, 1995 yapımı Filistin'e Veda, Filistin'de geçmişten bugüne acaba ne oldu da olaylar bugünkü hale geldi diye merak edenler için son derece başarılı bir yapım.

Hiçbir şekilde ajitasyona yer verilmeyen filmde bir aile dramı etrafında, Filistin'de yaşanan tarihsel süreç de etkili biçimde seyirciye yansıtılıyor.

Hollywood başta olmak üzere, sinema sektöründe Yahudi soykırımını konu alan hemen her filme övgüler yağdırılıp ödüllere boğulduğunu biliyoruz.

Bu filmlerin her karesinde 'zulme uğrayan mazlum Yahudi' imajı seyircinin kafasına çivi gibi çakılır.

Şundan emin olabilirsiniz... Filistin'e Veda filmini duymadıysanız, görmediyseniz şayet, Filistinlilerin dramını anlattığı içindir...

Anlatılan şayet Filistinli değil de Yahudi dramı olsaydı, bu filmin her yerde reklamının yapılıp, herkese ulaştırılacağından, ödüllere boğulacağından kuşkunuz olmasın.

Filistin'e Veda'yı izleyin...

filistine veda-bedir acar

 

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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