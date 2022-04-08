Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı son bölüm (26. bölüm) izle | Youtube Barbaroslar 26. bölüm izle | Barbaroslar yeni bölüm tek parça

Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı son bölüm (26. bölüm) izle | Tarihteki olaylardan esinlenilerek yazılan Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı senaryosu, hayran bırakıyor. Kısa sürede Youtube'da büyük izleyici kitlesi oluşturan dizinin yeni bölümleri araştırılıyor. Peki ama son bölüm Barbaroslar Youtube'da yayınlandı mı? Youtube Barbaroslar 26. bölüm izle...

Tarihteki olaylardan esinlenilerek yazılan Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı senaryosu, hayran bırakıyor. Kısa sürede Youtube'da büyük izleyici kitlesi oluşturan dizinin yeni bölümleri araştırılıyor. Peki ama son bölüm Barbaroslar Youtube'da yayınlandı mı? Youtube Barbaroslar 26. bölüm izle...

Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı son bölüm (26. bölüm) izle

Sevilen dizi Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı 26. bölümü TRT 1 ekranlarında yayınlandı. Youtube üzerinden diziyi tek parça izlemek için linke tıklayınız.

BARBAROSLAR: AKDENİZ'İN KILICI 26. BÖLÜM LİNKİ...

Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı 26. bölüm özeti

Levitha Adası'nın fethi için giriştikleri düello neticesinde galip gelerek Gabriel'in kellesini almaya hazırlanan Baba Oruç'u son anda Venedik Doçu Barbarigo durdurmuş ve Oruç'tan Gabriel'i bağışlamasını istemişti. Gabriel'i tek bir şartla bağışlayacağını söyleyen Oruç, ondan Kelemez'deki hainin Şahbaz olduğunu öğrenmişti. Fethettikleri Levitha Adası‘nın adını “Koç Baba” olarak değiştiren Oruç ve Hızır kardeşler, Gabriel'in itirafıyla hainliği ortaya çıkan Şahbaz'ı Kelemez'de yakalayabilecekler midir? Şahbaz'a kefil olan Mesih Paşa şimdi ne yapacaktır? Kelemez'deki Şahbaz kaçmayı başarabilecek midir? Şahsenem'e karşı şüphelerinde haklı olduğunu anlayan Meryem onu ele geçirmeyi başarabilecek midir? Oruç Reis'le yaşadığı yüzleşme sonrasında ağabeyinin onu en düşük vazifeye layık gördüğünü anlayan İlyas, Esma ile birlikte kaleyi terk ederek kendi gemileriyle deryalara açılmaya karar vermişti. Bu karar onu ve ailesini hangi felaketlere sürükleyecektir?

Barbaroslar tarihte kimdir?

Barbaros Hayreddin Paşa veya gerçek adıyla Hızır Reis (y. 1478, Midilli – 4 Temmuz 1546, Kostantiniyye), kaptan-ı derya unvanıyla Osmanlı İmparatorluğu'nun ilk kaptan paşası ve 25. kaptan-ı deryasıdır. 16. yüzyılda gerçekleştirdiği seferlerle Akdeniz'de Osmanlı egemenliğini pekiştirdi. Öyle ki bazı tarihçiler tarafından Akdeniz, bir Türk gölü olarak anıldı. Ayrıca Osmanlı Devleti'nin deniz politikasına ve Tersane-i Amire'ye (Haliç Tersaneleri) nizam verdi.

Barbaros Hayreddin Paşa'nın asıl adı Hızır Reis'tir. Ona, "dinin hayırlısı" anlamına gelen 'Hayreddin' adını, Osmanlı Devleti'ne yaptığı hizmetinden dolayı Padişah Yavuz Sultan Selim verdi. Barbaros ismi ise aslında ağabeyi Oruç Reis'e aittir; ancak onun ölümünden sonra kendisi tarafından da kullanılmıştır. Bazı tarihçiler bu ismin Oruç Reis'e kızıla çalan sakalı yüzünden verildiğini (barba: sakal, rossa: kızıl) söylerken, Halil İnalcık bu ismin "Baba Oruç" lakabının bozulmasından oluşmuş olabileceğini söylemektedir. .