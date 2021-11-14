Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı inanılmaz transfer! Meryem rolünü kim oynayacak? Belli oldu

TRT1 ekranlarının sevilen dizisi Barbaroslar Akdeniz'in Kılıç'ta bomba transfer haberi geldi.

Başrollerinde Engin Altan Düzyatan ve Ulaş Tuna Astepe'nin yer aldığı Barbaros Akdeniz'in Kılıcı'nın oyuncu kadrosu yenileniyor. Perşembe akşamları saat 20:00'de ekrana gelecek olan dizide 'Meryem' karakterine kimin hayat vereceği belirlendi. İşte detaylar...

TRT'nin dev yapım dizisi ES Film imzalı Barbaroslar Akdeniz Kılıcı yenilenen kadrosuyla ekran macerasına devam ediyor.

Berat Özdoğan'ın yönetmen koltuğunda oturduğu dizinin senaryosuna Serdar Özönalan ve Hasan Erimez imza atıyor.

Ulaş Tuna Astepe'nin dizide hayat verdiği Hızır için Meryem adında bir partner aranması gündemdeydi. Son olarak Bay Yanlış'ta rol alan Cemre Gümeli Meryem karakteri için seçildi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.