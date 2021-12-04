‘Barbaroslar: Akdeniz’in Kılıcı’ dizisine yeni transfer!

TRT 1 ekranlarının fenomen dizisi ‘’Barbaroslar: Akdeniz’in Kılıcı’’ dizisine sürpriz bir oyuncu katılıyor.

'Barbaroslar: Akdeniz' in Kılıcı‘' güçlü hikayesi ve nefes kesen aksiyon sahneleri ile Perşembe akşamları TRT 1 ekranlarına damgasını vurmaya devam ediyor. Güçlü oyuncu kadrosuyla öne çıkan diziye son olarak başarılı oyuncu Emir Benderlioğlu dahil oluyor.

Denizcilik alanında zamanının en önemli bilim adamları arasında yer alan, Türk denizcilik tarihinin parlayan yıldızı Piri reis' e hayat verecek olan başarılı oyuncu Benderlioğlu, 12. Bölüm itibariyle ekranlarda olacak.

'Barbaroslar: Akdeniz' in Kılıcı‘' Midilli' den çıkan Sipahi Yakup Ağa'nın dört oğlu olan İshak, Oruç, Hızır ve İlyas'ın tehlikelere göğüs gerip yükselerek denizlerin fatihi olmalarını ve Barbaros kardeşlere dönüşme serüvenini anlatıyor.

'Barbaroslar: Akdeniz' in Kılıcı'nda Engin Altan Düzyatan, Ulaş Tuna Astepe, Yiğit Özşener, Pelin Akil ve Bahadır Yenişehirlioğlu ‘nun başrollerini paylaştığı; Cemre Gümeli, Yetkin Dikinciler, Okan Şenozan, İsmail Filiz, Caner Topçu, Aytek Şayan, Gonca Cilasun, Burcu Gül Kazbek, Tolga İskit, Doruk Nalbantoğlu, Murat Göçmez, Gökhan Gencebay, Batuhan Bayar, Ümit Çırak ve Devrim Evin gibi birbirinden başarılı isimlerin yer alıyor.

'Barbaroslar: Akdeniz' in Kılıcı her Perşembe 20.00'de TRT 1 ekranlarında…

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.