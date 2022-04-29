Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı 29. bölüm izle | Youtube Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı son bölüm (29.bölüm) izle

Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı 29. bölüm izle | Her perşembe evlerimize konuk olan Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı dizisinin son bölümü sevenleriyle buluştu. Yeni bölümde seyirci Niko için üzüldü. Peki Niko'ya ne oldu? Youtube Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı son bölüm (29.bölüm) izle...

Her perşembe evlerimize konuk olan Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı dizisinin son bölümü sevenleriyle buluştu. Yeni bölümde seyirci Niko için üzüldü. Peki Niko'ya ne oldu? Youtube Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı son bölüm (29.bölüm) izle...

Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı 29. bölüm izle

TRT 1 ekranlarında her perşembe izleyicisiyle buluşan Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı dizisinin son bölümü olan 29. bölümü izlemek için aşağıdaki bağlantıya tıklayın.

BARBAROSLAR AKDENİZ'İN KILICI 29. BÖLÜMÜ İZLEMEK İÇİN TIKLA!

Youtube Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı son bölüm

Sevilen dizi Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı'nı Youtube üzerinden izlemek için yukarıda yer alan bağlantıya tıklayınız.

Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı 29. bölüm özeti

Hızır, Kara Hasan, Piri Reis, Murad ve leventler Kelemez'i kana bulayan Şahbaz ve Piero'yu yakalamayı başarmış, İlyas'ın suçsuz olduğunu ve katliamın perde arkasına Gabriel'in saklandığını ispatlamışlardı. Modon'un fethedilmesi ardından kaçmaya yeltenen Gabriel'i Oruç Reis'in kılıcı durdurmuştu. Gabriel ölecek midir? Diğer yandan topraklarına sığınan Şahbaz ile Piero'nun kaçırılmasıyla gururu çiğnenen Don Diego, Oruç ve Hızır'dan krallıklarına ait olan Endülüslü kölelerin teslim edilmesini istemiş ve aksi takdirde Kelemez'de bir katliam başlatacağını söylemişti. Don Diego teklifini kabul etmeyen Oruç ve Hızır'dan intikamını nasıl alacaktır? Kelemez'e bir saldırı yapacak mıdır? Meryem ve Isabel'i esir alıp köle olarak satmayı isteyen Rosa bu arzusuna ulaşacak mıdır?

Barbaroslar Niko öldü mü, diziden mi ayrıldı?

Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı dizisinde Niko karakterini Batuhan Bayar canlandırıyor. Niko, mücadelesinin ardından yaralanıyor ve hayatını kaybediyor. Hızır Reis ise Niko'nun başında ona veda ediyor.