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TIMETURK / DİZİ - FİLM / Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı 27. bölüm izle | Youtube Barbaroslar yeni bölüm (27.bölüm) izle

Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı 27. bölüm izle | Youtube Barbaroslar yeni bölüm (27.bölüm) izle

Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı 27. bölüm izle | Tarihten esinlenilerek kurgulanan Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı dizisi her perşembe günü sevenleriyle buluşuyor. Peki bu hafta dizinin son bölümünde neler oldu? Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı yeni bölüm youtube tek parça izle...

2 Saat Önce
2022-04-15 11:17:19
Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı 27. bölüm izle | Youtube Barbaroslar yeni bölüm (27.bölüm) izle

Tarihten esinlenilerek kurgulanan Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı dizisi her perşembe günü sevenleriyle buluşuyor. Peki bu hafta dizinin son bölümünde neler oldu? Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı yeni bölüm youtube tek parça izle...

Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı 27. bölüm izle

TRT 1 ekranlarında izleyicisiyle buluşan Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı dizisinin yeni bölümünü izlemek için aşağıdaki linke tıklayınız.

BARBAROSLAR AKDENİZ'İN KILICI 27. BÖLÜMÜ İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ...

Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı 27. bölümde neler oldu?

Modon kuşatmasına gitmeye hazırlanan Oruç, Hızır ve Piri Reis'e bir dost kisvesiyle Şahbaz'ı getiren Gabriel, onlardan kuşatmayı kaldırmasını istemişti. Kelemez'de İlyas üzerinden kurdukları tuzağı bu sayede devreye sokan Gabriel ve Şahbaz, Müslüman köle kılığındaki adamlarının saldırı başlatmasını sağlamıştı. Saldırıda Şahbaz'ın silahıyla nişan aldığı Oruç'un önüne Isabel atlamış ve vurulmuştu. Oruç‘un kollarına düşen Isabel ölecek midir? Şahbaz'ı durdurmaya çalışırken vurulan Şahin, babasının ve Şahsenem'in intikamını alabilecek midir? Müslüman köle olduklarını sandığı adamların birer hain olduğunu anlayan İlyas nasıl bir ceza verecektir? Bu katliam ardından Mesih Paşa'nın, Oruç, Hızır ve İlyas'a ödeteceği bedel ne olacaktır?

Isabel öldü mü? Pelin Akil diziden mi çıkıyor?

Dizinin son bölümünde Oruç'un kollarına düşen Isabel'in öleceği konuşuluyor. Fakat dizide Isabel'i canlandıran Pelin Akil'in, diziden ayrılıp ayrılmayacağı henüz netleşmedi.

Youtube Barbaroslar izle

Resmi Youtube kanalında da yayınlanan Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı dizisinin yeni bölümünü izlemek için yukarıdaki linke tıklayınız... .

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