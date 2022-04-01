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Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı 25. bölüm tek parça izle | TRT 1 Barbaroslar yeni bölüm izle
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Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı 25. bölüm tek parça izle | TRT 1 Barbaroslar yeni bölüm izle

Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı 25. bölüm tek parça izle | Sevilen dizi Barbaroslar Akdeniz'in kılıcının yeni bölümü TRT 1 ekranlarında yayınlandı. Son bölümü heyecanla bekleyenler 25. bölüm için araştırmalara başladı. Peki ama Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı son bölümde ne oldu? İşte merak edilen dizinin yeni bölümü...

2 Saat Önce
2022-04-01 17:33:55
Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı 25. bölüm tek parça izle | TRT 1 Barbaroslar yeni bölüm izle

Sevilen dizi Barbaroslar Akdeniz'in kılıcının yeni bölümü TRT 1 ekranlarında yayınlandı. Son bölümü heyecanla bekleyenler 25. bölüm için araştırmalara başladı. Peki ama Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı son bölümde ne oldu? İşte merak edilen dizinin yeni bölümü...

Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı 25 bölüm tek parça izle

TRT 1'in gözde dizilerinden biri olan Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı dizisinin yeni bölümü yayınlandı. Yeni bölümü izlemek için linke tıklayın. BARBAROSLAR AKDENİZ'İN KILICI 25. BÖLÜM LİNKİ...

Barbaroslar Akdeniz'in kılıcı 25 bölüm özeti

Ele geçirdikleri kutsal eşyalar karşılığında Oruç ve Antuan'ı kurtarmaya hazırlanan Hızır ve leventler büyük bir tuzağa düşürülerek Şahbaz'ın içlerine yerleştirdiği hain askerler tarafından saldırıya uğramışlardı. Bu saldırıda ağır yaralanan Oruç ve Hızır kardeşler içine düştükleri cendereyi atlatarak kavuşabilecekler midir? Şahbaz'ın hainliği aşikar olacak mıdır? Mesih Paşa'nın emriyle Şahbaz'ı subaşı vazifesine getirmek zorunda kalan ve bilmeden ağabeylerinin suikasta uğramasına ön ayak olan İlyas ne yapacaktır? Oruç ile İlyas arasında nasıl bir yüzleşme gerçekleşecektir? Oruç Reis, İlyas'ı gaflete sürükleyen Mesih Paşa'ya karşı ne yapacaktır?

Meryem kendisini ithamlarıyla Hızır üzerinden kışkırtan Şahsenem'e büyük bir tokat atmıştı. Şahsenem Meryem'den intikamını nasıl alacaktır? Isabel büyük bir hasretle yolunu gözlediği Oruç'a nihayet kavuşabilecek midir?

Kelemez'e gelen Şehzade Korkud'un kethüdası Hamza Bey, Mesih Paşa ve Hızır'a Venedik ile Osmanlı arasında bir savaş başlamadan Levitha Adası'nın derhal alınması gerektiğini söylemişti. Oruç, Hızır ve leventleri Levitha Adası'nı fethedebilecekler midir? Onları bu yolda bekleyen yeni engeller neler olacaktır?

Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı final mi yapıyor?

Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı dizisinin final yapacağına ilişkin sosyal medya paylaşımları doğruluğu yansıtmamaktadır.

Dizinin yapım ekibi ve kanaldan henüz finale ilişkin bir açıklama gelmedi.

Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı YouTube'da yayınlandı mı?

TRT 1 ekranlarında yayınlanan Barbaros Akdeniz'in Kılıcı dizisi YouTube resmi kanalında yayınlandı. İzlemek için yukarıdaki linke tıklayınız. .

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